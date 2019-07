Affondo del G7 contro Libra: “Non può diventare valuta sovrana”

Una criptovaluta che ancora non esiste ma che si sta già facendo largo in maniera indiretta, grazie alle critiche che le vengono indirizzate. Ma gli effetti negativi travolgono invece i coin alternativi effettivamente esistenti. È l’ultimo dei paradossi di Libra, la moneta digitale voluta da Facebook ma ancora ben lontana dall’arrivare sul mercato (e in modo quasi automatico nei portafogli digitali dei miliardi di utenti Facebook) che però sta attirandosi gli strali delle istituzioni della finanza mondiale con danni collaterali per la sua futura concorrenza.

I Bitcoin infatti non sono stati l’unica vittima del contraccolpo delle maggiori potenze economiche mondiali contro i piani di Facebook per una criptovaluta: anche le monete digitali più piccole hanno accusato il colpo.

«Non possiamo accettare – ha detto il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ai giornalisti a margine del G7 delle finanze di Chantilly, in Francia – di avere valute di scambio con lo stesso tipo di potere e lo stesso tipo di ruolo delle valute sovrane». Gli ha fatto eco il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz secondo il quale i piani di Facebook «non sembrano essere stati del tutto approfonditi dall’azienda stessa», aggiungendo che ci sono anche molte domande sulla sicurezza dei dati in sospeso.

«Sono convinto – ha detto Scholz – che dobbiamo agire rapidamente e che Libra non può andare avanti senza che vengano risolte tutte le questioni legali e normative».

Preoccupazione anche da parte del ministro dell’Economia italiano, Tria.

“Su questo nuovo tipo di moneta c’è una preoccupazione generale e la decisione che questa preoccupazione si tradurrà in un’azione di controllo di quello che sta accadendo e la preoccupazione darà luogo a un intervento”, ha detto.

I banchieri centrali affermano invece che se Facebook vuole avere la possibilità di ottenere depositi da parte dei clienti, ha bisogno di una licenza bancaria che lo sottoporrebbe alla rigida regolamentazione che serve per operare in quell’industria.

Alcuni banchieri centrali affermano inoltre che consentire alle persone di effettuare transazioni anonime è contrario alle norme di base e ai regolamenti del settore finanziario che impongono alle società di pagamento di conservare le informazioni di base sui loro clienti.

Il governatore della Banca del Giappone, Haruhiko Kuroda, ha detto che la task force del G7 probabilmente si evolverà nel tempo in qualcosa che includerà una più ampia gamma di regolatori oltre il gruppo iniziale, dato l’enorme impatto che Libra potrebbe avere sull’economia globale. «Se Libra – ha detto Kuroda – aspira ad essere utilizzata a livello globale, i governi devono cercare una risposta coordinata a livello globale. Questo però non è qualcosa che può essere discusso solo tra le banche centrali del G7».

Le conseguenze economiche per Libra, che ancora non esiste, ovviamente non ci sono state. Ma si sono avvertite chiaramente per le altre criptovalute, che esistono da anni, e che stanno pagando il prezzo di questo cambio di paradigma. I Bitcoin sono crollati di circa il 30% dai massimi di 18 mesi fa, quando valevano quasi 14mila dollari raggiunti dopo gli annunci di Facebook per Libra. Il crollo è diretta conseguenza del crescente coro di preoccupazioni tra i regolatori e i politici dagli Stati Uniti all’Europa riguardo ai piani del gigante dei social media.

Per i cosiddetti “altcoin” le cose sono se possibile andate ancora peggio. La seconda moneta più grande, l’Ethereum, è crollata di quasi la metà. Il terzo più grande, l’XRP di Ripple, è in calo di circa il 40%, mentre Litecoin e Bitcoin Cash sono crollati rispettivamente del 40% e del 42%.

Di solito, spiegano gli analisti, dove vanno i Bitcoin, gli “altcoin” tendono a seguire. In questo caso, una spirale negativa difficilmente controllabile.

La seconda giornata di riunione al G7 di Chantilly vedrà i ministri delle finanze delle maggiori economie avanzate del mondo tentare di trovare una posizione comune sulla tassazione delle aziende digitali, che aprirebbe la strada al raggiungimento di un accordo globale entro la fine del 2020. I colloqui si annunciavano complessi, considerata soprattutto la divergenza di vedute tra Parigi e Washington, e in effetti il primo giorno del meeting non ha visto annunci in questo senso. “I nostri team lavoreranno tutta la notte per cercare di raggiungere un accordo”, ha dichiarato infine la presidenza francese del G7, sottolineando che “tutti si stanno sforzando di trovare un punto di consenso e tutto il mondo riconosce che è il momento di fare passi avanti”. Il ministro francese Bruno Le Maire ha incontrato la controparte statunitense, il segretario al Tesoro Steven Mnuchin, per provare a rinsaldare le relazioni trai due paesi, dopo l’approvazione da parte della Francia – la scorsa settimana – di una tassa sulla quale gli Usa hanno aperto una indagine, che potrebbe portare a contromisure nei confronti di Parigi

