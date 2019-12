Agid, entra nel vivo la selezione del dg. Ecco i candidati

Entra nel vivo la procedura di selezione del nuovo direttore generale di Agid. Nella nella sezione “Amministrazione trasparente” della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale, è statp pubblicato. l’elenco dei candidati alla selezione per Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, indetto dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione il 24 ottobre 2019. L’elenco è riferito ai soli candidati che hanno espresso il consenso alla pubblicazione del loro nominativo nell’elenco.

Ecco i nomi

I criteri di selezione

Ferma restando la discrezionalità della ministra all’Innovazione, Paola Pisano, nella scelta del candidato più

idoneo allo svolgimento dell’incarico, la procedura di selezione garantisce – come si legge nel bando – “la piena

applicazione del principio di trasparenza e, in conformità all’articolo 97 della Costituzione, ad assicurare l’elevata e qualificata professionalità del direttore generale dell’Agenzia”. Per questo motivo saranno valutate le candidature proposte da soggetti in possesso:

– di adeguata formazione universitaria (almeno laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea);

– di comprovata qualificazione ed esperienza professionale in materia di innovazione tecnologica, anche negli ambiti oggetto dell’attività dell’Agenzia;

– di comprovata qualificazione ed esperienza professionale maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private in materia di gestione di processi di innovazione;

– di comprovata esperienza nella direzione di organizzazioni complesse, nella gestione e valorizzazione di team di lavoro, anche eterogenei e multidisciplinari, e nella conduzione di progetti e programmi di trasformazione digitale delle organizzazioni e dei servizi; di comprovata esperienza e conoscenza nella gestione degli affari e dei procedimenti

amministrativi.

Cosa fa il direttore di Agid

Il direttore generale è il legale rappresentante dell’Agenzia, la dirige ed è responsabile della gestione e dell’attuazione delle direttive impartite dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione e cura i cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, nonché con le regioni e le autonomie locali. L’incarico dura tre anni (rinnonabili) ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di

lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell’Agenzia.

