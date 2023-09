Agrifood tech, prestito Bei da 15 milioni per Crowdfarming

La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha firmato un accordo con CrowdFarming, la piattaforma online che collega direttamente gli agricoltori europei ai consumatori finali, per un prestito venture debt da 15 milioni di euro, supportato dal programma InvestEu. Questo finanziamento consentirà a CrowdFarming di potenziare la propria piattaforma di commercio online e sviluppare strumenti per promuovere pratiche agricole sostenibili in tutta Europa, contribuendo così a creare una filiera alimentare più sostenibile ed equa.

Supporto per oltre 300 agricoltori di 13 Paesi

Attualmente, CrowdFarming conta su oltre 300 agricoltori provenienti da 13 Paesi europei che vendono direttamente ai consumatori finali. Questo modello “dall’agricoltore al consumatore” consente ai produttori di stabilire i propri prezzi e ai clienti di ricevere alimenti freschi, biologici e di stagione direttamente a casa propria. CrowdFarming fornisce agli agricoltori il supporto necessario, come un sito web, servizio clienti, logistica, formazione e supporto al marketing. Gli agricoltori vengono selezionati da agronomi per garantire l’applicazione di standard elevati di sostenibilità, qualità e produzione. Inoltre, CrowdFarming rappresenta uno dei principali canali di vendita per le aziende agricole che adottano pratiche rigenerative a favore dell’ambiente e della biodiversità.

Verso una filiera alimentare più sostenibile

Il finanziamento della Bei accelererà la transizione verso una filiera alimentare più sostenibile ed efficiente in Europa, promuovendo anche l’adozione di pratiche agricole sostenibili e rigenerative. Il modello di CrowdFarming permette di ridurre la catena di distribuzione, eliminando gli intermediari e lo stoccaggio, e di conseguenza si ottengono alimenti più freschi e una riduzione degli sprechi, delle emissioni di CO2 e del consumo di energia rispetto al sistema convenzionale.

Inoltre, il sostegno della Bei contribuirà a creare circa 200 posti di lavoro, tra cui ingegneri specializzati nella ricerca, sviluppo e innovazione (Rsi), specialisti in agricoltura per il “scouting”, esperti di logistica e altri professionisti.

Supporto alla transizione verde e digitale dell’Europa

L’accordo tra Bei e CrowdFarming rientra nell’ambito del programma InvestEu, che promuove la ricerca, l’innovazione e la digitalizzazione. Questo progetto sosterrà la transizione verde e digitale dell’Europa, in linea con la strategia “Dal produttore al consumatore” che mira a creare un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente.

“Siamo entusiasti di sostenere un modello di business così innovativo e sostenibile come quello di CrowdFarming. Con questo finanziamento, contribuiamo a portare alimenti biologici freschi direttamente dai produttori ai consumatori in tutta Europa, in linea con le priorità verdi e digitali del continente. Inoltre, promuoviamo la transizione verso una filiera alimentare più sostenibile ed efficiente”, ha dichiarato il vicepresidente della Bei, Ricardo Mourinho Félix.

L’importanza della vendita diretta

Gonzalo Úrculo, amministratore delegato e cofondatore di CrowdFarming, ha sottolineato l’importanza della vendita diretta degli agricoltori biologici per rendere la filiera più sostenibile in Europa. Questo modello permette di offrire prezzi equi agli agricoltori, alimenti più freschi ai consumatori e ridurre l’impatto ambientale attraverso la riduzione dei tempi di trasporto e degli imballaggi superflui. Grazie al sostegno della BEI, CrowdFarming potrà ampliare la propria gamma di servizi e soluzioni per la vendita diretta, rendendola un’alternativa concreta per tutti i consumatori europei.

