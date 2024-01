AI generativa, come sbloccare il potenziale di business

Il direttore della cybersicurezza è fondamentale anche per aiutare a definire il o i business case concreti per l’ Ai generativa , studiando rischi e sfide e definendo gli indicatori chiave di prestazione (Kpi) che guideranno soluzioni mirate.

Nel pieno sviluppo dell’ intelligenza artificiale generativa , il ruolo del Ciso (Chief information security officer ) diventa fondamentale per sbloccare il potenziale trasformativo della Gen Ai creando valore per il business, ma arginando i rischi legati a una tecnologia fortemente basata sui dati , con possibili ripercussioni sulla cybersicurezza (moltiplicazione di attacchi informatici a loro volta basati sull’Ai), sulla privacy e sulla proprietà intellettuale . Secondo un’analisi del World economic forum ( Wef ), il Ciso dovrà lavorare su quattro fronti: la governance dell’Ai generativa, la formazione delle persone, il budget e l’allineamento dei team, ovvero l’organizzazione.

Estrarre valore dall’Ai generativa: la governance

Molte organizzazioni hanno già istituito un centro di eccellenza multidisciplinare per l’Ai generativa, che comprende i team legale, sicurezza informatica, conformità, It, gestione del rischio e risorse umane. Questi centri sono solitamente organizzati come comitati direttivi o gruppi di lavoro che si riuniscono regolarmente, promuovendo attivamente la collaborazione tra i vari dipartimenti e assumendosi la responsabilità di diversi aspetti, tra cui la governance dell’Ai generativa, la formazione del personale, l’assegnazione delle risorse per i progetti e l’allineamento dei team.

In particolare, la governance comprende compiti come la formulazione di nuove policy, l’aggiornamento del codice di condotta It, la definizione dei principi fondamentali dell’intelligenza artificiale responsabile e la definizione concreta del valore dell’Ai generativa per l’organizzazione. La governance della Gen Ai include, inoltre, la creazione di un solido quadro di gestione del rischio, l’esecuzione di un risk assessment e l’attuazione dei controlli necessari per gestire tali rischi.