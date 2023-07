Ai Generativa per le aziende, come accelerare gli investimenti

Consentire alle organizzazioni di portare rapidamente su scala le capacità di AI generativa, in modo responsabile e sostenibile. E’ questo l’obiettivo di Azure Intelligent App Factory, la tecnologia sviluppata congiuntamente da Capgemini e Microsoft, che unisce le competenze settoriali delle due società per rafforzare la partnership già in atto, sfruttando al meglio le tecnologie Microsoft Cloud, Azure OpenAI Service e Github Copilot. Capgemini e Microsoft stanno già collaborando con diversi clienti in questo ambito, tra cui organizzazioni dei beni di consumo, del life sciences e dell’energia.

Massimizzzare gli investimenti in AI

Progettata su piattaforme digitali basate su cloud specifiche di settore e supportata da Microsoft Cloud, Azure Intelligent App Factory, è stata concepita per consentire alle aziende di massimizzare gli investimenti in AI, aiutandole – si legge in una nota – a generare un maggiore valore di business dalle applicazioni esistenti e a promuovere l’innovazione.

WHITEPAPER Il ruolo chiave dei robo-advisor nel finance: scopri di più! Amministrazione/Finanza/Controllo Banking/Assicurazioni

Le tre componenti fondamentali

Tre le componenti fondamentali: Digital Industry Platform, Industry Assistant e Intelligent App Delivery Team. Attraverso la loro integrazione sarà possibile, secondo la strategia di Capgemini e Microsoft, portare più rapidamente in produzione le innovazioni in AI, garantendo sempre i requisiti di sicurezza e di compliance di ogni settore, in particolare per quanto riguarda la gestione e l’accesso ai dati.

Portare i progetti in produzione

“I recenti sviluppi tecnologici nel campo dell’AI generativa offrono alle organizzazioni notevoli opportunità di innovazione – afferma Aiman Ezzat, CEO di Capgemini – ma sono ancora troppi i progetti di AI che non arrivano alla fase di produzione. Capgemini si impegna a offrire ai clienti soluzioni affidabili, etiche e conformi agli standard, in modo che possano sfruttare appieno il potenziale dei loro investimenti nell’AI generativa per ottenere un valore di business sostenibile. Sia Microsoft che Capgemini – prosegue – sono guidate da forti principi etici, che costituiscono le fondamenta della nuova Azure Intelligent App Factory. Grazie all’unione delle nostre competenze globali nei servizi di ingegneria e R&D, nei dati e nell’AI, e alla tecnologia leader di mercato di Microsoft, offriamo ai clienti la possibilità di implementare con successo le soluzioni di AI”.

L’importanza della rapidità

“Siamo entusiasti che la nuova Azure Intelligent App Factory di Capgemini, sviluppata su Microsoft Cloud, possa permettere ai clienti, in tutti i settori, di implementare con rapidità soluzioni di AI in grado di migliorare l’efficienza e la produttività dei dipendenti – sottolinea Judson Althoff, Evp e Chief Commercial Officer di Microsoft – La nostra collaborazione con Capgemini consente ai clienti di sperimentare in modo sicuro e protetto le applicazioni di AI generativa, permettendo la trasformazione e la crescita del business”.

Digital Industry Platform

Si tratta – spiegano Capgemini e Microsoft – di una piattaforma sicura e affidabile per tutte le funzionalità aziendali intelligenti, sviluppata su Microsoft Azure sfruttando gli asset di settore di Capgemini e la sua profonda conoscenza dei requisiti di compliance specifici di ciascun settore e contesto aziendale.

Industry Assistant

La soluzione offre “risorse e prassi che consentono alle aziende – spiega la nota – di ideare, sviluppare e distribuire in modo efficiente e responsabile Azure Open AI Service all’interno di funzioni aziendali già esistenti o di nuova creazione”.

Intelligent App Delivery Teams

Si tratta in questo caso di applicazioni aziendali intelligenti supportate da un team globale specializzato composto da oltre 80.000 professionisti, tra cui ingegneri, sviluppatori e data e AI specialist con una conoscenza approfondita dei principi di AI responsabile di Capgemini e Microsoft, nonché produttività ottimizzata grazie all’utilizzo di Github Copilot.

@RIPRODUZIONE RISERVATA