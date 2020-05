Intelligenza artificiale senza segreti, ecco i podcast targati Aixia

“Alla Scoperta dell’Intelligenza Artificiale”, è questo il titolo del nuovo podcast sull’Intelligenza Artificiale, ideato da Aixia (Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale) in collaborazione con Radio IT, il primo podcast network del settore IT. Un progetto unico in Italia nato per accompagnare gli ascoltatori nella conoscenza di una disciplina che sta giocando un ruolo sempre più incisivo nella loro quotidianità sia personale che professionale.

Il format, inaugurato da un intervento introduttivo di Piero Poccianti, presidente di Aixia, già on air sulle principali piattaforme di ascolto, è organizzato in 12 episodi che avranno il compito di trattare in modo facilmente comprensibile la storia, l’evoluzione e gli impatti dell’AI su ambiente, economia e società. Ogni puntata, pubblicata e divulgata a cadenza quindicinale, avrà come protagonista un esperto dell’Associazione su un tema specifico tra progresso scientifico, evoluzione tecnologica, applicazioni pratiche, aspetti legali, sociali ed economici.

“Siamo orgogliosi di presentare questa iniziativa perché riflette appieno la mission dell’Associazione focalizzata da sempre nella divulgazione dei temi propri dell’intelligenza artificiale intesa come formazione, ricerca e sviluppo di nuovi paradigmi e tecnologia a favore delle imprese e del Sistema Paese – spiega Piero Poccianti, presidente Aixia – Siamo infatti convinti che solo una corretta alfabetizzazione volta a comprenderne opportunità e limiti, possa permettere alle aziende di affrontare con successo un progetto di IA. Una conoscenza necessaria però anche ai non addetti ai lavori considerata la rilevanza che questa tecnologia sta assumendo nei diversi ambiti della vita. Ecco perché diventa fondamentale creare un collegamento tra ricerca e “resto del mondo” attraverso ricercatori in grado di illustrare i risultati e le sfide ancora aperte con un linguaggio più semplice e chiaro”.

“Nel mio recente percorso lavorativo, ho avuto modo di creare dei progetti comunicativi per raccontare in modo semplice tecnologie articolate, come l’Intelligenza Artificiale. Spesso, l’adozione di una tecnologia tarda ad avvenire non per la sua validità, ma per la difficoltà del pubblico nel comprenderla. Lo scopo con cui ho ideato Radio IT è quindi quello di avvicinare aziende e persone alla tecnologia, attraverso racconti e interviste di facile comprensione e in formato podcast – evidenzia Matteo Ranzi, Ideatore e Co-Founder di Radio IT – ‘Alla Scoperta dell’Intelligenza Artificiale’ nasce da una chiacchierata con Piero Poccianti, la cui capacità di esporre in modo chiaro, semplice e coinvolgente mi ha subito fatto pensare di raccontare l’Intelligenza Artificiale insieme all’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, di cui è Presidente”.

