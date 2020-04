Aim Italia: i ricavi delle tech&innovation company a +21%

Il settore Tech&Innovation continua a creare valore per gli investitori istituzionali su Aim Italia: l’identikit dell’azienda Aim Tech nel 2019 descrive ricavi per 42 milioni, Ebitda per 6 milioni e Ebitda margin al 19%. I dati emergono dall’Osservatorio Aim di IR Top Consulting, boutique finanziaria che svolge consulenza direzionale per Capital Markets e IR. Queste prestazioni, sottolinea la società, confermano la bontà del business model e delle strategie di crescita e innovazione.

IR Top Consulting ha presentato le evidenze sul settore “Tech & Innovation Aim Italia” nel corso dell’evento #SMARTInvestorDay. L’Osservatorio Aim di IR Top Consulting ha esaminato i risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2019 e le performance di Borsa di un panel di 24 società Tech che rappresentano il 19% del mercato Aim e il 26% in termini di capitalizzazione (1,5 miliardi di euro complessivamente).

Trend di crescita su ricavi e utili

Dall’analisi sui risultati economico finanziari nel 2019 emerge un trend positivo: la crescita delle società Aim del settore Tecnologia in termini di ricavi è pari al +21% e in termini di Ebitda la crescita in media del +18%. Le aziende AIM Tech si caratterizzano per una forte propensione alle partnership con player nei mercati considerati strategici e alle operazioni di M&A e di integrazione.

La capitalizzazione media delle società Aim industriali si attesta a 69 milioni di euro ed è superiore alla media del mercato Aim (45 milioni di euro, 32 al netto delle Spac). In media la raccolta da Ipo è di 6,1 milioni di euro; il flottante di mercato è pari al 32%. La raccolta da Ipo dell’intero settore è pari a 244 milioni di euro, le performance da Ipo sono cresciute del 22%.

In Borsa +22%, il traino sono i Digital Services

L’andamento positivo in termini di fondamentali viene riflesso anche nella performance dei titoli in borsa. Dalla data di Ipo le società Aim tecnologiche hanno avuto prestazioni superiori agli altri settori (+22% in media): in particolare, l’andamento è trainato dai sottosettori Digital Services (+32% da Ipo), Software proprietario (+15% da Ipo), Industrial Automation&Manufacturing (+19% da Ipo).

Da inizio 2020, la performance da inizio anno a oggi media del settore Technology è pari al -6%; anche qui il segmento fa meglio rispetto all’indice Ftse Aim Italia (-16%), che a sua volta mostra un andamento migliore rispetto al Ftse Small Cap (-24%).

Per Tech&Innovation meno impatti dal coronavirus

“La tecnologia è uno dei settori più rappresentativi di Aim Italia, pari al 19% in termini di numero di società quotate e a un quarto della capitalizzazione. Il comparto mostra dinamicità in termini di crescita dei fondamentali, +21% i ricavi e +18% l’Ebitda in media rispetto al 2018”, commenta Anna Lambiase, fondatore e ceo di IR Top Consulting.

Le società “Aim Tech & Innovation” “stanno dimostrando la propria resistenza rispetto al tema Covid-19, testimoniata anche dall’andamento borsistico +22% da Ipo, registrando una performance superiore rispetto agli altri settori di AIM”, continua Lambiase. “Una su tre società che si affacciano al mercato azionario delle Pmi si occupa di tecnologia e le tecnologie avanzate tracciano il futuro dei trend stimati dalle più importanti case di investimento mondiali: blockchain, AI, IoT e quantum computing rappresentano i comparti in cui si realizzerà la maggiore innovazione anche a livello internazionale. Le aziende Aim Tech si caratterizzano per una forte propensione alle partnership con player nei mercati considerati strategici e alle operazioni di M&A e di integrazione. Attraverso la divisione IPO Advisory, supportata dal team di ricerca indipendente, IR Top Consulting sta assistendo le società Tech nel percorso di Ipo su AIM Italia”.

Tabella – Osservatorio AIM: il settore “Technology& Innovation” su AIM Italia

Società Ricavi (Eu m) Var YoY (%) EBITDA % Market Cap (Eu m) Flottante % AMM 14 25% 17% 15,2 19% Antares Vision 149 29% 25% 624,0 12% Circle 6 27% 20% 9,9 24% Cyberoo 7 28% 37% 38,0 26% DHH 7 13% 7% 11,8 33% Digital Value 365 22% 9% 207,6 32% Doxee 21 25% 24% 23,4 23% Esautomotion 19 0,5% 18% 24,9 22% Expert System 32 10% 17% 106,4 68% Finlogic 35 17% 14% 45,3 24% FOS 12 25% 18% 20,1 36% MailUp 61 51% 8% 66,3 36% MAPS 19 6% 22% 24,7 31% Matica Fintec 14 6% 22% 16,6 38% Neosperience 14 63% 26% 48,1 26% NVP 7 58% 37% 17,4 37% Prismi 22 4% 5% 15,8 91% Relatech 18 36% 27% 52,3 20% Softec 7 -30% 5% 3,7 10% Websolute 14 10% 15% 13,1 27% Technology AIM – MEDIA 42 21% 19% 69 32% Tech Smart Investor Day – MEDIA 51 26% 25% 191 39%

Fonte: Osservatorio AIM IR Top su dati societari al 31.12.2019, analisi aggiornata al 24 aprile 2020.

Market cap al 28 aprile 2020.

