Airbnb arruola da Amazon il nuovo Cfo

Airbnb pensa a espandersi e pesca in Amazon un guru del digitale, nominandolo chief financial officer. Si tratta di Dave Stephenson, manager di lunga esperienza, che ha trascorso nel colosso dell’e-commerce gli ultimi 17 anni della sua carriera, dopo un decennio in Procter&Gamble. Stephenson entrerà in carica con il 2019 e riporterà direttamente al ceo Brian Chesky.

A sottolineare l’importanza del nuovo acquisto per le strategie future del portale globale di condivisione degli alloggi è proprio il chief execurtive officer: “Dave è uno dei migliori dirigenti finanziari al mondo – afferma Chesky in una nota – e non c’è nessuno preparato meglio di lui per essere il nostro Cfo. Sono orgoglioso di tutto quello che abbiamo raggiunto da Airbnb, e questo è solo l’inizio. Nei prossimi anni Dave sarà il quarterback di Airbnb per una crescita a lungo termine, guidandoci per essere ancora più efficienti, facendo leva su quello che rende unico Airbnb per creare nuove attività – conclude il Ceo – e continuare a espandersi”

