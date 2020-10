Alibaba-Bmw, al via l’alleanza strategica in Cina

Unire le forze dando vita a una collaborazione strategica sulla cura del brand, sul marketing, sui canali, sulle operazioni end-to-end, sui servizi e sull’information technology, per fare in modo che la digitalizzazione faccia il suo ingresso nell’intero processo di Business di Bmw in Cina, mettendo i venditori nelle condizioni di offrire ai loro clienti una esperienza digitale piena, nell’online e nell’off line. E’ l’obiettivo del memorandum of undestanding per l’avvio di una collaborazione strategica siglato tra Bmw e Alibaba a Pechino.

“La collaborazione cross-industry e l’open innovation sono elementi indispensabili per accelerare la trasformazione digitale già in atto nella nostra azienda – afferma Jochen Goller, presidente e Ceo di Bmw Group Region China – Come una tra le principali aziende tecnologiche della Cina Alibaba può contare su competenze uniche in termini di tecnologie digitali, grandi piattaforme per gli utenti, canali operations mirate sui clienti. Siamo molto soddisfatti di unire le forze e creare un’esperienza digitale olistica sul nostro brand dall’online all’offline per i nostri clienti cinesi, e allo stesso tempo di accrescere il portfolio di soluzioni e prodotti digitali”.

“Come uno dei più innovativi produttori di automobili internazionali Bw è un leader industriale in termini di prodotti e servizi – sottolinea Jet Jing, vicepresident di Alibaba Group e segretario generale per i servizi enterprise del gruppo – Oggi Bmw è ancora una volta all’avanguardia nella digital transformation, diventando uno dei primi produttori di automobili a servirsi dell’Alibaba Business Operating System (Abos). Questo sistema aiuterà ad accelerare le operations digitali tra i vari segmenti di business di Bmw, con lo scopo di fornire servizi end-to-end che mettano al centro il consumatore e attraverso tutto il ciclo di vita del prodotto, e attraverso una crescita della qualità che derivi da una cura più efficiente dei clienti”.

In conseguenza di questo accordo Alibaba e Bmw lanceranno insieme il primo servizio di vendita online e assistenza coinvolgendo i venditori, facendo in modo che le richieste online vengano reindirizzate ai venditori per creare più opportunità di business. Bmw e Mini lanceranno inoltre un servizio di membership online a una serie di campagne di marketing sulle piattaforme online gestite da Alibaba, per fidelizzare i clienti e per far accrescere il loro livello di partecipazione alle iniziative dei brand che potranno concretizzarsi in una crescita del business.

L’accordo consentirà inoltre una più rapida digitalizzazione della rete die venditori in Cina, con l’obiettivo di offrire ai clienti servizi digitali personalizzati. Ion prospettiva sarà possibile l’acquisto delle vetture direttamente online, come l’iscrizione alle community del brand e per ottenre benefici esclusivi o per prenotare servizi come test drive, riparazioni e manutenzioni in collaborazione con la rete di vendita sul territorio.

