Alibaba, cambio al vertice: Eddie Wu nuovo ceo

Riassetto per il top management di Alibaba. Il board del gruppo ha annunciato che Joseph C. Tsai, attualmente Executive Vice Chairman, diventerà presidente della società prendendo il posto di Daniel Zhang, che ha guidato Alibaba per otto anni. Il nuovo ceo di Alibaba sarà invece Eddie Yongming Wu, attuale presidente di Taobao e Tmall Group, che sostituirà come ceo alla guida di Alibaba lo stesso Zhang, il quale a sua volta lascerà il board. Entrambi i cambiamenti diventeranno effettivi dal 10 settembre 2023. Alibaba precisa che dopo il periodo di transizione, Zhang continuerà a guidare Alibaba Cloud Intelligence Group come presidente e Chief Executive Officer.

Il giro di poltrone, comunica il colosso, servirà a stimolare la crescita della società in un momento in cui l’economia cinese sta rallentando nonostante la fine delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19.

Le cariche ricoperte da Wu in Alibaba

Nel corso della sua carriera in azienda, Wu ha ricoperto numerosi ruoli, tra cui quello di responsabile della tecnologia nei primi anni di sviluppo di Alibaba e di chief technology officer di Alipay e Taobao. È stato anche direttore di Alibaba Health Information Technology e ha fondato Vision Plus Capital, una società di venture capital che investe in tecnologie avanzate, servizi aziendali e assistenza sanitaria digitale. Zhang invece è stato amministratore delegato di Alibaba dal 2015 e ha preso il posto di Jack Ma come presidente nel 2019.

Il neo presidente Joseph Tsai ha spiegato che “in qualità di chief technology officer di attività chiave come Taobao e Alipay durante le fasi critiche dello sviluppo di Alibaba, Eddie è stato determinante nell’architettare le nostre piattaforme tecnologiche e nel guidare la nostra direzione strategica. Ha diretto la creazione della nostra piattaforma di monetizzazione proprietaria su Taobao e Tmall e ha guidato il lancio dell’App Mobile Taobao per spingere la nostra azienda verso l’era mobile-first. Non vedo l’ora di lavorare con Eddie per dare il via alla nostra prossima fase di crescita attraverso la tecnologia e l’innovazione”.

Parlando di Zhang, Tsai ha invece sottolineato che “Daniel ha dato un contributo eccezionale allo sviluppo di Alibaba Group da quando è entrato in azienda nel 2007, e ha dimostrato una leadership straordinaria nell’affrontare le incertezze senza precedenti che hanno interessato il nostro business negli ultimi anni. Crediamo che non ci sia leader migliore di Daniel per guidare Alibaba Cloud Intelligence Group nel prossimo capitolo del suo percorso e della sua crescita futura”.

“È stato un onore e un privilegio guidare Alibaba Group come ceo negli ultimi otto anni e come Presidente negli ultimi quattro anni. Questo è il momento giusto per una transizione, data l’importanza di Alibaba Cloud Intelligence Group che sta procedendo verso uno spin-off completo. Sono ansioso di lavorare a stretto contatto con Joe ed Eddie nei prossimi mesi per garantire una transizione senza intoppi”, ha dichiarato Daniel Zhang. “Guardando al futuro, mi impegno a rafforzare la leadership di mercato di Alibaba Cloud Intelligence Group rendendo il cloud computing e l’intelligenza artificiale più accessibili per le aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori, che continuano la loro trasformazione digitale. L’emergere dell’AI generativa ha inoltre aperto nuove ed entusiasmanti opportunità che Alibaba Cloud Intelligence Group è ben posizionato per cogliere”.

La missione di Wu

Eddie Yongming Wu, che oltre ad assumere il ruolo di amministratore delegato, continuerà a ricoprire la carica di presidente delle società interamente controllate Taobao e Tmall Group, ha dichiarato: “Sono grato per la fiducia accordatami dal consiglio di amministrazione di Alibaba Group e sono onorato di succedere a Daniel come amministratore delegato di Alibaba. Negli ultimi 24 anni, Alibaba ha costantemente innovato attraverso l’evoluzione e le scoperte interne, e ogni trasformazione ha catalizzato una nuova crescita. Sebbene la nostra attuale trasformazione comporti una nuova struttura organizzativa e di governance aziendale, la missione di Alibaba rimane invariata. Continueremo a consentire a individui e imprese di trarre vantaggio dall’economia digitale e a servire i nostri clienti con una proposta di valore unica, supportata dall’innovazione e dalla nostra tecnologia leader”.

