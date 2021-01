Il Milan sbarca su Fortnite: al via la Pelé Cup e le visite al "Creative Hub" - CorCom

AC Milan ed Epic Games alleati per celebrare il calcio globale su Fortnite insieme ad altri 22 tra i picncipali club su scala mondiale. Dal 23 gennaio infatti giocatori potranno scegliere tra 10 diversi nuovi outfit “Kickoff Set” per rappresentare la propria squadra del cuore all’interno del videogioco, e tutti gli outfit potranno essere adattati ad ognuna delle 23 squadre partecipanti, incluso il Milan.

Dal 20 gennaio, si legge in una nota, i giocatori Fortnite e i calciatori di tutto il mondo potranno mettersi in gioco per vincere dei premi partecipando alla Pelé Cup, e potranno visitare il Creative Hub per vivere una esperienza di calcio immersiva e coinvolgente durante tutta la settimana e unirsi ai Club internazionali nei tornei Fortnite. Inoltre, grazie alla partnership tra Epic e il leggendario calciatore brasiliano, i giocatori potranno guadagnare due emote, inclusa la dribbling emote “Fancy Footwork” e l’iconica “Pelé’s Air Punch”.

Per celebrare questa nuova partnership insieme ai propri tifosi, Il Milan ospiterà inoltre il suo primo torneo Fortnite il prossimo 21 gennaio: la “Fortnite AC Milan Cup” metterà in palio gli outfit rossoneri e sarà supportato da Qlash. Il 23 gennaio, in occasione della partita Milan – Atalanta, mille sagome di cartone dei due avatar Rossoneri creati da Fortnite saranno inoltre posizionati sugli spalti di San Siro insieme ad altri personaggi del videogame. In occasione del match, prosegue la nota, anche la Fan Board rossonera sarà dedicata a Fortnite: i volti dei tifosi Rossoneri appariranno infatti accanto ai personaggi Fortnite più amati di sempre e saranno cosi protagonisti insieme del terzo LED a San Siro.

“Siamo entusiasti di fare squadra con Epic Games e di dare a tutti gli appassionati del Milan e di Fortnite l’opportunità di indossare la nostra leggendaria maglia rossonera – afferma Casper Stylsvig, Chief revenue officer di AC Milan – Per il Milan è molto importante avere questa esposizione globale in uno dei video giochi più popolari del mondo: questo è un ulteriore passo avanti nel percorso di modernizzazione e innovazione del nostro Club”.

“Il calcio è da sempre uno dei top sport che i nostri giocatori ci dicono di voler vedere e provare su Fortnite – aggiunge Nate Nanzer, Head of Global Partnerships di Epic Games – Siamo elettrizzati di poter collaborare con il Milan per portare il ‘bel gioco’ ai fan di Fortnite di tutto il mondo affinché possano sfidarsi in tornei competitivi, sperimentare nuovi sistemi di gioco creativi e celebrare il calcio globale”.

