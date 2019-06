Alleanza Sia-Quant Network per la blockchain interoperabile

Sia fa asse sulla blockchain con la britannica Quant Network. La partnership nasce con l’obiettivo di sperimentare l’interoperabilità tra diverse tecnologie blockchain e collaborare alla creazione di applicazioni e servizi innovativi per banche e istituzioni finanziarie. I primi test di interoperabilità verranno eseguiti sulle piattaforme Corda di R3 e Ethereum.

Si punta ad integrare il sistema operativo blockchain Overledger di Quant Network nell’infrastruttura SIAchain per sperimentare la reale interoperabilità tra le varie tecnologie blockchain e Distributed Ledger che rappresenta attualmente una delle maggiori sfide del settore finanziario.

“Sin dal lancio dell’infrastruttura SIAchain in Europa, siamo all’avanguardia nell’innovazione delle applicazioni blockchain con l’obiettivo di supportare le istituzioni finanziarie attraverso un’architettura con elevate caratteristiche di performance e sicurezza associate ad un chiaro modello di governance – spiega Daniele Savarè, Direttore Innovation & Business Solutions di Sia -Proseguiamo attivamente in questo percorso di innovazione per poter realizzare, attraverso la collaborazione con Quant Network, una rete blockchain completamente interoperabile” ha dichiarato

SIAchain è un’infrastruttura privata che si avvale dei circa 570 nodi di rete in Europa della SIAnet, il network in fibra ottica ad alta velocità e bassa latenza lungo oltre 186.000 chilometri, per supportare istituzioni finanziarie, corporate e Pubbliche Amministrazioni nello sviluppo e implementazione, in modalità sicura e protetta, di applicazioni innovative basate su tecnologia blockchain.

L’infrastruttura SIAchain rende disponibili una serie di applicazioni business atte a soddisfare le esigenze di specifiche community di membri registrati e approvati in un contesto di trasparenza, riservatezza e sicurezza.

“Siamo lieti di collaborare con SIA per verificare concretamente come Overledger può consentire alle istituzioni finanziarie che aderiscono alla SIAchain di utilizzare applicazioni blockchain interoperabili e multipiattaforma allo scopo di sviluppare nuovi modelli di business, migliorare l’efficienza operativa e portare innovazione alla comunità finanziaria” commenta Gilbert Verdian, Amministratore Delegato di Quant Network.

@RIPRODUZIONE RISERVATA