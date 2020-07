Amazon e Radio Kiss Kiss insieme per la scuola digitale

Baby K e Chiara Ferragni, Boomdabash e Alessandra Amoroso, Aiello, Giusy & Elettra, Tiziano Ferro e Jovanotti, Fedez, Lady Gaga e Ariana Grande, Billie Eilish, The Weekend. Sono solo alcuni dei protagonisti della compilation estiva Kiss Kiss Play Summer 2020, disponibile ora per l’acquisto anche su amazon.it. La playlist, che include alcune delle hit nazionali e internazionali più di successo dell’estate 2020, rappresenta il frutto della partnership fra Amazon e Radio Kiss Kiss, che uniscono così le forze per “consegnare” uno speciale ritorno tra i banchi di scuola ad alcuni fortunati studenti italiani. Una parte del ricavato dalla vendita della compilation su Amazon.it verrà infatti donata a tre scuole situate nelle aree limitrofe a tre depositi di smistamento Amazon in Italia per la creazione di laboratori Stem.

L’iniziativa rientra nell’ambito di un più ampio impegno assunto da Amazon a sostegno delle comunità in cui i suoi dipendenti vivono e lavorano, grazie all’attività dei propri comitati territoriali. Ad esempio, durante la crisi sanitaria Amazon ha realizzato numerosi progetti a supporto di enti, istituzioni e organizzazioni in prima linea nella lotta al Covid-19, come la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e Banco Alimentare della Lombardia. Inoltre, durante il lockdown, ha organizzato webinar gratuiti relativi a tematiche Stem dedicati agli insegnanti di tutta Italia, per fornire loro strumenti innovativi da utilizzare nella didattica a distanza.

“Siamo felici che Amazon abbia accolto prontamente il nostro invito a questo progetto legato all’acquisto della nostra compilation estiva, che ormai da anni è la compilation dei record, la più venduta in Italia – afferma Lucia Niespolo, presidente del cda di Cn Media (Radio Kiss Kiss) -. Radio Kiss Kiss come Amazon, sa quanto è importante investire sulla formazione dei giovani e sulla digitalizzazione della scuola italiana. Una scuola al passo con i tempi, smart e digitale, è un obiettivo da raggiungere nel minor tempo possibile, ci proiettiamo nella scuola del futuro, proprio per questo motivo, prima dell’inizio dell’anno scolastico, insieme ai nostri amici di Amazon consegneremo a tre scuole italiane 3 laboratori Stem che permetteranno al corpo docenti delle rispettive scuole di migliorare la didattica a distanza con i loro alunni. Noi e Amazon invitiamo tutti a seguirci per scoprire quali saranno le scuole a cui consegneremo i laboratori”.

“Come parte del nostro impegno a supporto delle comunità in cui i dipendenti di Amazon vivono e lavorano, siamo orgogliosi di collaborare con Radio Kiss Kiss per questa iniziativa così speciale a sostegno della digitalizzazione delle scuole italiane – aggiunge Gabriele Sigismondi, Amministratore delegato di Amazon Logistics in Italia -. Speriamo in questo modo di poter augurare un felice ritorno in classe a tutti gli studenti delle scuole coinvolte. In questi ultimi mesi, abbiamo realizzato diversi progetti per offrire soluzioni innovative a supporto di insegnanti e studenti che hanno dovuto cimentarsi improvvisamente con il mondo della didattica a distanza”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA