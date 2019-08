Amazon guida la carica degli smart speaker: mercato a +96% in tre mesi

E’ il momento degli smart speaker. E a certificarlo sono i dati delle vendite fotografati da Strategy Analytics, che per il secondo trimestre del 2019 illustrano dati da capogiro: le vendite infatti sono raddoppiate da aprile a giugno, raggiungendo il +96%, per 30,3 milioni di pezzi che sono stati acquistati per più del 50% nell’area dell’Asia-Pacifico.

Secondo i dati della società di ricerca i mercato è in questo momento diviso in due aree geografiche principali: nel mondo occidentale dominano i device realizzati negli Stati Uniti, mentre in Asia a primeggiare sono gli altoparlanti intelligenti fabbricati in Cina.

A dominare il mercato, anche se con un market share in calo, è Amazon, che oggi può contare sul 21,9% delle vendite: soltanto un anno fa però la percentuale era del 29,1%. A seguire ci sono Google, Baidu, Alibaba e Xiaomi.

Tra i brand che sono cresciuti di più c’è Apple, che ha registrato un +86%, anche se rimane ancora in sesta posizione. Quanto alle previsioni per il futuro, le stime sono state riviste al rialzo: a fine 2019 secondo i dati di Strategy Analytics saranno stati venduti 148,8 milioni di pezzi, portando a 260 milioni il numero di smart speaker attivi su scala globale.

