Amazon, l’hub di Piacenza sciopera nel Prime Day

Gli addetti del deposito Amazon Italia Logistica di Castel San Giovanni (Piacenza) domani saranno in sciopero. La protesta cade nei giorni del Prime Day, l’evento di vendita a basso costo per i clienti affezionati della multinazionale.

Nello stabilimento impiegati 400 lavoratori

Dopo le assemblee sindacali, gli oltre 400 lavoratrici e lavoratori del deposito hanno incaricato i rappresentanti sindacali aziendali e categorie sindacali del commercio (Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs) e dei lavoratori in somministrazione (Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uiltemp) di proclamare uno sciopero come conseguenza dello stato di agitazione indetto negli scorsi giorni.

Le richieste sul tavolo: retribuzione, welfare, sicurezza

Alla base della protesta, spiega una nota, “l’indisponibilità aziendale al confronto per ascoltare le richieste di chi lavora: un incremento di retribuzione molto basso, 1,1%, rispetto a quello del 3,3% proclamato; l’assenza di forme di welfare e il mancato aumento dell’importo del buono pasto, l’assenza di attenzione alle problematiche di salute e sicurezza; il continuo ricorso a contestazioni disciplinari per futili motivi”.

Per questo domani, le lavoratrici e i lavoratori saranno in presidio dalle 9 alle 12 davanti al magazzino Amazon di Castel San Giovanni a Piacenza.

La posizione di Amazon

La risposta di Amazon non si è fatta attendere. “Rivediamo regolarmente le retribuzioni attraverso un processo ben consolidato – spiega l’azienda – La retribuzione di ingresso prevista dal Ccnl Commercio è pari a 1655,98 euro. Amazon, grazie alla propria politica di revisione annuale degli stipendi, offre, a partire dal 1º ottobre 2023, una retribuzione di ingresso di 1.765 euro, cioè circa il 7% in più rispetto a quanto previsto dal Ccnl. Ad aprile il Ccnl commercio prevedeva un incremento delle retribuzioni: anziché assorbirlo, poiché i nostri stipendi sono già ampiamente superiori rispetto a quanto previsto dal Ccnl, abbiamo deciso di rilanciare con un ulteriore aumento. Queste revisioni annuali degli stipendi ci permettono di garantire e mantenere una equità di trattamento salariale in tutto il network”.

