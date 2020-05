Amazon, nuovo deposito a Genova: sarà pronto in autunno

Un nuovo deposito da 7mila metri quadrati che darà lavoro entro tre anni dalla propria nascita a 30 persone a tempo indeterminato, e che richiederà per i fornitori dei servizi di consegna l’assunzione di 70 autisti. Lo realizzerà Amazon a Campi, una frazione a ridosso di Genova, per servire i clienti residenti nella provincia e in parte delle province di La Spezia e Alessandria.

La multinazionale fondata da Jeff Bezos annuncia in una nota che lavorerà “con diversi fornitori locali di servizi, continuando così a investire nella sua rete logistica, migliorando la propria capacità di consegna e soddisfacendo così la crescente domanda dei clienti liguri”.

Inizia inoltre il recuiritin per il personale che sarà chiamato a gestire la nuova struttura: “a partire da oggi – spiega Amazon – sono aperte le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo al sito www.amazon.jobs. mentre le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili a partire dall’estate”.

“In un momento difficile come quello che stiamo vivendo – sottolinea Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia – siamo orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo nel consegnare i prodotti di cui i nostri clienti hanno più bisogno e supportare le comunità locali attraverso le donazioni effettuate negli ultimi mesi a sostegno di enti come il Dipartimento della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Banco Alimentare. In questo momento riteniamo ancora più importante l’annuncio di un nuovo deposito di smistamento a Genova, per poter garantire ai nostri clienti un servizio ancora più efficiente”.

“Lo sbarco di Amazon a Genova è un risultato importante per tutta la città. Con questo investimento – commenta Macro Bucci, sindaco di Genova – si riqualifica un’area adiacente al torrente Polcevera, si crea un polo logistico molto importante e all’avanguardia e si creano nuovi posti di lavoro tra dipendenti diretti e indotto che avranno anche punte molto alte in alcuni periodi dell’anno”. “Si tratta di un investimento di livello – conclude il sindaco – fatto da una grande azienda mondiale, che ha deciso di puntare su Genova considerandola città con una chiara visione per il presente e per il futuro. Diamo ad Amazon il nostro benvenuto”.

