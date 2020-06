Amazon, nuovo hub a Cagliari: aprirà in autunno

Nuovo deposito di smistamento per Amazon a Cagliari: seimila metri quadri di magazzino con una potenzialità di circa cento nuove assunzioni a tempo indeterminato. La nuova struttura, secondo quanto annunciato nei giorni scorsi dal gruppo, sarà operativa a partire dall’ autunno e servirà i clienti residenti nella provincia di Cagliari e nel Sud della Sardegna. Il taglio del nastro seguirà, in terra sarda, quello datato 2013, quando haAmazon inaugurò il Customer Service di Cagliari, dando lavoro a oltre mille persone.

Saranno trenta i posti di lavoro a tempo indeterminato che il nuovo deposito di Cagliari consentirà di creare nell’arco di tre anni dall’apertura. Già aperte le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto, per le quali è possibile candidarsi accedendo al sito www.amazon.jobs. Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili più avanti nel corso dell’estate.

E’ inoltre prevista l’assunzione a tempo indeterminato di oltre 70 autisti da parte dei fornitori di servizi di consegna: Amazon Logistics lavorerà infatti con diversi soggetti locali, investendo nella sua rete logistica per migliorare la propria capacità di consegna e soddisfare così la crescente domanda dei clienti sardi.

WHITEPAPER Vita da CEO: quali sono gli strumenti necessari ai manager per vincere le sfide professionali CIO Digital Transformation

“In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, siamo orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo nel consegnare i prodotti di cui i nostri clienti hanno più bisogno e supportare le comunità locali attraverso le donazioni effettuate negli ultimi mesi a sostegno di enti come il Dipartimento della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Banco Alimentare – afferma Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia -. In questo momento riteniamo ancora più importante l’annuncio di un nuovo deposito di smistamento a Cagliari, per poter garantire ai nostri clienti un servizio ancora più efficiente”.

“Non posso che essere felice per il fatto che una società globale come Amazon abbia deciso di proseguire con i propri investimenti nell’area metropolitana di Cagliari e nel sud della Sardegna – aggiunge il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu -. Mi fa piacere, oltretutto, che vengano assunti i giovani sardi ai quali verrà offerta la possibilità di crescita in una azienda che unisce innovazione, serietà e territorio, fondamentali oggi per affrontare i tempi difficili dell’economia. La mia Amministrazione è pronta a sviluppare collaborazioni e a mettere insieme idee e progetti che aiutino ad attrarre ulteriori investimenti, rafforzando il concetto di Cagliari città fertile per l’innovazione tecnologica”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA