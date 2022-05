Amazon Storyteller riparte: aperte le candidature per la terza edizione

Riparte “Amazon Storyteller”, il primo premio letterario targato Amazon.it che consente ad aspiranti scrittori e penne già affermate di far scoprire al grande pubblico le proprie opere inedite. Un’occasione imperdibile per tutti gli autori indipendenti italiani di misurarsi con il proprio talento e per i lettori più curiosi di accedere a nuove produzioni letterarie sia fiction che non fiction. Le candidature per partecipare alla terza edizione sono aperte dal 1 maggio 2022 e la giuria incaricata di scegliere il vincitore sarà composta da esperti del mondo letterario.

Amazon Storyteller 2022 è un’opportunità senza pari per scrittori emergenti e non che vogliono far conoscere il proprio lavoro e ricavarsi uno spazio nel mondo dello storytelling.

Il vincitore del Premio Amazon Storyteller riceverà una ricompensa in denaro di 10mila euro e potrà beneficiare di una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it. Inoltre, il libro vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato in formato audio da Audible. Per tutti gli altri finalisti sarà riservato un esclusivo e-reader Kindle Oasis.

La giuria di esperti sarà composta da Cristina Stillitano, vincitrice dell’edizione 2021 con il libro: “Andrai, tornerai, non morirai”, Marinella Zetti, giornalista indipendente, Laura Rocca, autrice, Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo e Andrea Pasino, Responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna

“Siamo felici di riproporre ancora una volta il premio Amazon Storyteller, dedicato agli autori indipendenti – dice Andrea Pasino – È fantastico vedere il numero di candidature al Kindle Storyteller Award crescere ogni anno e la qualità continua ad essere di altissimo livello – non vedo l’ora di scoprire le nuove storie che saranno presentate quest’anno, trovare il vincitore dell’edizione 2022”.

I vincitori della scorsa edizione

Un’iniziativa che, nel corso della scorsa edizione, ha visto trionfare Cristina Stillitano, con l’intenso “Andrai, tornerai, non morirai”, ultimo episodio della serie di gialli attraverso cui l’autrice racconta le avvincenti vicende del commissario Clodoveo nell’Italia degli anni ‘50.

Un susseguirsi di colpi di scena e personaggi profondi e ben costruiti che ha trovato il favore della giuria, chiamata a scegliere un vincitore fra oltre 2000 titoli in gara e, in seconda battuta, fra i cinque selezionati come finalisti. La visibilità offerta da Amazon Storyteller non si ferma infatti solo all’opera vincitrice, ma si estende anche a quelle dei partecipanti che riescono ad arrivare in finale. Nel 2021 i testi finalisti Camere nascoste di Angela Marino, Io sono Gordon Bloom di Francesco Cariti, E se lo dice Oscar… di Laura Gaeta e Ditemi che siamo quattro di Gaetano Allegra, hanno goduto dell’attenzione di un ampio pubblico di appassionati ed esperti.

Regole di partecipazione

Dal 1 maggio al 31 agosto 2022, gli autori avranno la possibilità di inviare la loro candidatura all’iniziativa e pubblicare i loro testi nuovi ed esclusivi in modo semplice, rapido e gratuito, in formato cartaceo e digitale, tramite Amazon Kindle Direct Publishing (kdp.amazon.it). Tutti i libri che parteciperanno all’iniziativa, ritenuti idonei sulla base dei termini e delle condizioni dell’iniziativa stessa – saranno disponibili per i clienti di Amazon.it. I clienti avranno la possibilità di leggerli su qualsiasi dispositivo grazie all’app Kindle gratuita per iPhone, iPad, smartphone e tablet Android, PC e Mac, nonché sugli e-reader Kindle e sui tablet Fire.

Il vincitore del premio Amazon Storyteller 2022 sarà annunciato a Novembre 2022 e all’interno della pagina web dedicata all’iniziativa il giorno seguente.

@RIPRODUZIONE RISERVATA