Anitec-Assinform: eletti i nuovi organi sociali per il quadriennio 2021-2025 - CorCom

L’assemblea di Anitec-Assinform, l’associazione che rappresenta in Confindustria le principali imprese dell’Ict e dell’elettronica di consumo operanti in Italia, ha deliberato oggi il rinnovo degli organi sociali (Consiglio generale, Collegio dei probiviri e Collegio dei revisori contabili) per il quadriennio 2021-2025.

L’Assemblea ha eletto 36 componenti del Consiglio generale. Si tratta di Fabio Benasso, Accenture spa; Alvise Biffi, secure network Srl; Barbara Borasca, Leonardo; Silvia Candiani, Microsoft; Enrico Castanini, Liguria Digitale; Paolo Castellacci, Sesa; Diego Ciulli, Google Italia; Massimo Dal Checco, Sidi; Giuseppina Di Foggia, Nokia solutions and networks Italia; Roberto Di Fonzo, Sisal; Giuseppe Di Franco, Atos Italia; Fulvio Faraci, Unione Ind.le di Torino; Domenico Favuzzi, Exprivia; Luca Ferraris, Italtel; Maria Rita Fiasco, Gruppo Pragma; Lucia Fioravanti, Sogei; Angela Gargani, Tim; Paolo Ghezzi, Infocamere; Antonio Giugliano, Present; Lorenzo Greco, Dxc Technology; Alessandro Ippolito, Oracle Italia; Filippo Ligresti, Dell Technologies; Roberto Liscia, Consorzio Netcomm; Enrico Luciani, Eustema; Angelo Mazzetti, Facebook Italy; Giovanni Mocchi, Zucchetti; Elisa Molino, Apple Italia; Salvatore Paparelli, Sony Europe; Simone Puksic, Red Hat; Cristiano Radaelli, Leading Kite; Carlo Ridolfi, Bt Italia; Alessandra Santacroce, Ibm Italia; Agostino Santoni, Cisco Systems Italy; Fulvio Sbroiavacca, Insiel; Alberto Tripi, Almaviva; Stefano Venturi, Hewlett Packard italiana.

I probiviri eletti sono Francesco Benvenuto, Cisco Systems Italy; Alessandra Bini, Ibm Italia; Stefano Cassamagnaghi, Samsung Electronics Italia; Antonella Castaldi, Sesa; Marco Ferraris, Oracle Italia; Michele Svidercoschi, Almaviva.

Infine, il Collegio dei Revisori contabili risulta composto dal presidente Bruno Mastrangelo, di Almaviva, e dai revisori Vincenzo Ciminelli, Blueit; Marco Del Favero, Bto; Massimo Valla, Sony Europe.

Gay: “Tanti i dossier ancora sul tavolo”

“Le nomine del primo Consiglio generale eletto della ormai nuova associazione Anitec-Assinform rafforzano ulteriormente la rappresentanza della nostra associazione in una fase storica di assoluta importanza per il settore digitale – afferma Marco Gay, Presidente di Anitec-Assinform -. Con la nuova squadra, e grazie alla collaborazione di tutti i nostri soci, proseguiremo l’impegno per far crescere l’economia e il mercato digitale italiani, valorizzando il ruolo delle nuove tecnologie per la competitività e la ripresa del Paese”.

“L’anno della pandemia – continua Gay – ha impresso un’accelerazione alla trasformazione digitale e i dossier sul tavolo sono ancora tanti: dalla formazione e le nuove competenze, passando per l’intelligenza artificiale, il cloud e una sempre più stretta integrazione tra prodotti e servizi, grazie all’uso fondamentale dei dati. Sarà un quadriennio chiave per la digitalizzazione, che si muoverà nella cornice del Pnrr e dovrà vedere l’industria digitale protagonista, per contribuire a far sì che le riforme e i tanti investimenti previsti diventino realtà”.

