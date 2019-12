Antitrust Ue, norme “vecchie”. Vestager annuncia maxi-riforma

L’Antitrust europeo rivedrà l’impianto normativo che regola la concorrenza ovvero quel pacchetto di regole che valutano se le aziende abusano della loro posizione per ostacolare i competitor o per controllare i prezzi. Come spiegato dalla commissaria Margrethe Vestager l’obiettivo è quello che aggiornare le leggi per stare al passo con le trasformazioni determinate dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione. Le norme attuali risalgono al 1997.

“A causa di questi due fenomeni – ha puntualizzato Vestager – i mercati funzionano in modo piuttosto diverso rispetto a 22 anni fa. Dunque è giunto il momento di rivedere i parametri che definiscono i mercati per poi valutare anche eventuali impatti su operazioni di fusione”. La revisione esaminerà anche la portata geografica dei mercati. Siemens e Alstom, il cui accordo è stato bloccato da Vestager a febbraio, hanno sostenuto che i regolatori avrebbero dovuto tenere maggiormente conto dei concorrenti cinesi e dell’andamento del mercato globale.

L’Antitrust valuterà anche i criteri di definizione dei mercati in termini di prodotto e servizio e se, in questo senso, I consumatori possono facilmente passare da un prodotto o servizio all’altro; un focus particolare sarà sui servizi delle tech company. “Dobbiamo guardare al modo in cui questi ecosistemi possono lasciare i consumatori bloccati”, ha concluso Vestager.

@RIPRODUZIONE RISERVATA