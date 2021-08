Apple in aiuto dei senzatetto: maxi progetto in Silicon Valley - CorCom

I senzatetto che risiedono nell’accampamento sul terreno californiano di North San Jose, ora di proprietà di Apple, riceveranno un aiuto dal gigante tecnologico per trovare una sistemazione abitativa. Lo ha annunciato la Big Tech, senza rivelare l’entità economica dell’investimento che intende effettuare, ma spiegando di voler dare così un nuovo contributo davanti al problema della crescente povertà nella Silicon Valley. Nel 2019, la società aveva promesso 2,5 miliardi di dollari per aumentare i servizi abitativi e di supporto in tutto lo Stato, incluso il sostegno a diversi progetti di edilizia abitativa a prezzi accessibili nella Bay Area.

Oltre 50 persone vivono da mesi in tende e camper nel lotto libero su Component Drive, creando un rischio per la salute e la sicurezza della città e del gigante della tecnologia. Gli operatori di HomeFirst hanno iniziato a incontrare i residenti in questo giorni, valutando le esigenze e offrendo servizi finanziati da Apple.

“Apple è stata a lungo concentrata nell’aiutare a combattere la crisi immobiliare in tutta la California e nel lavorare con i partner per supportare le comunità a rischio e fornire nuove unità a prezzi accessibili”, ha affermato la società in una nota. “A San Jose, ci siamo coordinati da vicino con i partner locali per diversi mesi per identificare alternative abitative e supporto per le famiglie che lasceranno il sito di Component Drive”.

Previsti supporti a 360 gradi

Il Ceo di HomeFirst, Andrea Urton, ha affermato che gli assistenti sociali hanno visitato e fornito supporto alla comunità durante la pandemia. Il finanziamento di Apple fornirà consulenza aggiuntiva, trasferimento a lungo termine e assistenza abitativa. L’organizzazione no profit con sede a Milpitas collegherà inoltre i residenti con risorse sanitarie e consulenza finanziaria.

“Apple sta davvero aprendo la strada”, ha detto Urton. “Avrebbero potuto semplicemente spostare le persone, ma non l’hanno fatto”.

HomeFirst prevede di aiutare a spostare alcuni residenti in motel per alloggi di transizione, ha detto. Gli assistenti sociali continueranno a fornire servizi ai membri della comunità, compresa la consulenza per la dipendenza, la salute e il benessere. Alla fine, l’agenzia prevede di trovare un alloggio permanente in affitto per i residenti attraverso una rete di proprietari nella contea di Santa Clara. Nonostante l’estrema carenza di appartamenti a prezzi accessibili nella Bay Area, HomeFirst ha trovato alloggio per circa 700 persone insicure quest’anno..

Negli ultimi anni Apple ha impegnato fondi per combattere i senzatetto e affrontare la crisi abitativa della regione. Ha inoltre promesso 50 milioni di dollari in cinque anni a “Destination: home”, un’organizzazione no profit che si occupa di alloggi che si occupa dei senzatetto nella contea di Santa Clara e nella Bay Area.

Un sito costellato da rifiuti pericolosi

L’accampamento Component Drive si trova su una porzione di 64 acri di terreno non edificato di proprietà di Apple. La città stima che il sito contenga 200 tonnellate di detriti pericolosi, inclusi ben 75 veicoli. Apple ha stanziato parte della proprietà per uno sviluppo abitativo a prezzi accessibili e ha discusso con San Jose del progetto. La società prevede di avviare la costruzione di uffici nel sito nel prossimo futuro.

I leader di Apple e della città hanno discusso di piani abitativi a prezzi accessibili per il sito. Apple ha suggerito piani per piccole case sul sito, ma il progetto non è mai stato formalizzato.

Il sindaco di San Jose Sam Liccardo ha affermato che la città sostiene gli sforzi dell’azienda per costruire alloggi a prezzi accessibili sul sito “ma ciò richiede di trovare una soluzione per le persone attualmente accampate lì”.

