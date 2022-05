Apple nel mirino dell’Antitrust Ue per la piattaforma di pagamento

L’Antitrust Ue mette Apple Pay sotto la lente d’ingrandimento. Il sistema di pagamenti digitali di Apple è finito sotto accusa a Bruxelles: per gli investigatori guidati dal commissario alla Concorrenza Margrethe Vestager impedirebbe ai rivali di accedere alla piattaforma. A dirlo è il Financial Times, secondo cui Cupertino rischierebbe sanzioni fino al 10% del fatturato globale se le accuse venissero confermate.

Gli attriti tra Apple e legislatori

La mossa dell’Antitrust arriva a pochi giorni dall’accordo sul Digital Service Act, il nuovo regolamento per i servizi digitali che aumenterà le responsabilità delle piattaforme digitali sulla sorveglianza dei contenuti illegali online, e sull’onda del Digital Markets Act, progettato per tenere a bada il potere che le Big Tech detengono sul mercato.

Lo stesso amministratore delegato di Apple, Tim Cook, aveva del resto criticato iniziative come il Digital Markets Act in occasione dello Iapp Privacy Summit che si è tenuto il 12 aprile a Washington . “I legislatori negli Stati Uniti e nel resto del mondo stanno adottando misure in nome della concorrenza che costringerebbero Apple a permettere di installare sull’iPhone delle app che aggirano l’App Store attraverso un processo chiamato sideloading. Questo significa che le aziende affamate di dati riuscirebbero evitare le nostre regole sulla privacy e ricominciare a tracciare i nostri utenti contro la loro volontà”.

Trimestrale positiva, ma l’outlook fa perdere al titolo il 4%

Ma le grane per Apple non sono finite. A fronte di una trimestrale sostanzialmente positiva sul piano dei risultati economici, il titolo ha perso in borsa, nell’after-hours, circa il 4%. A provocare lo scivolone, le parole del Cfo di Apple, Luca Maestri, che ha avvertito dei problemi per l’attuale trimestre, a partire da quelli sulle catene di approvvigionamento provocati dal Covid-19, che potrebbero provocare una notevole perdita in termini di vendite. Il riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria in Cina potrebbe poi incidere sulla domanda nel Far East.

Parlando dei risultati, nel primo trimestre del 2022, i ricavi di Apple sono cresciuti di quasi il 9%, mostrando una forte crescita e allontanando i timori degli investitori su un calo della domanda di smartphone e computer di alta gamma per il peggioramento della situazione macroeconomica. L’utile per azione, nei primi tre mesi dell’anno, è stato di 1,52 dollari, contro attese per 1,43 dollari, su ricavi di 97,28 miliardi, contro attese per 93,89 miliardi, in rialzo dell’8,59% rispetto a un anno prima.

Superiori alle attese i ricavi generati dall’iPhone (+5,5% a 50,57 miliardi), dai servizi (+17,28% a 19,82 miliardi), dai Mac (+14,73% a 10,44 miliardi), dagli iPad (-1,92% a 7,65 miliardi) e dagli altri prodotti (+12,37% a 8,81 miliardi). Il margine lordo è stato del 43,7%, contro attese per un 43,1%. Il consiglio di amministrazione di Apple ha autorizzato un buyback azionario da 90 miliardi di dollari; nel 2021, la società ha speso 88,3 miliardi di dollari in operazioni di riacquisto di azioni proprie. Apple ha poi aumentato il suo dividendo del 5% a 0,23 dollari per azione.

Ma per l’appunto le buone performance sono state vanificata in borsa dalle considerazioni di Maestri. “I colli di bottiglia delle fornitura causati dal Covid e dalla carenza di silicio in tutto il settore stanno influenzando la nostra capacità di soddisfare la domanda dei clienti per i nostri prodotti”, ha detto ieri sera agli analisti il direttore finanziario di Apple. “Prevediamo che questo comporterà un onere tra 4 e 8 miliardi di dollari, sostanzialmente superiore a quello del trimestre di marzo”, ha affermato, aggiungendo che “anche le chiusure legate al Covid stanno avendo un certo impatto sulla domanda dei clienti in Cina”.

Tim Cook ha aggiunto che “il Covid è difficile da prevedere, e penso che stiamo facendo un lavoro ragionevole attualmente navigando in un contesto difficile”. Prima della pandemia, Apple offriva regolarmente indicazioni sulle entrate trimestrali, ma ha smesso di farlo con la diffusione del coronavirus. Il warning sui ricavi del trimestre in corso, dopo sei miliardi in meno nel trimestre a dicembre, ed è il più forte da febbraio 2020, quando Apple segnalò “un ritorno più lento alle condizioni normali di quanto ci aspettassimo”.

