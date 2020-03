Apple pronta a riaprire gli store ad aprile. Ce la farà?

Apple potrebbe riaprire alcuni dei suoi store nella prima metà di aprile. A dirlo è Bloomberg, citando un promemoria del responsabile per il Retail e le Risorse umane Deirdre O’Brien inviato ai dipendenti del gruppo. La riapertura sarebbe comunque graduale e integrata con attività gestite da remoto almeno fino al 5 aprile. Al momento sono 458 i punti vendita – cioè tutti gli Apple Store del mondo eccetto quelli in Cina, Hong Kong, Taiwan e Macao – costretti alla serrata da metà marzo per l’emergenza coronavirus. In precedenza l’azienda aveva chiuso i suoi 42 negozi in Cina, ma da allora sono stati riaperti.

Una riapertura graduale, integrata con lo smart working

“Per tutti i nostri punti vendita al di fuori della Grande Cina, riapriremo i negozi in modo scaglionato”, riporta Bloomberg. “Al momento prevediamo che alcuni negozi potrebbero essere in grado di aprire nella prima metà di aprile, in base alle condizioni della loro comunità. Forniremo aggiornamenti per ogni negozio non appena saranno stabilite date specifiche”, avrebbe scritto O’Brien allo staff, precisando che “in tutti i nostri uffici al di fuori della Grande Cina, stiamo estendendo accordi di lavoro flessibile per tutti i membri del team – al di fuori di quelli il cui lavoro richiede che siano in loco – almeno fino al 5 aprile, che verrà quindi rivalutato settimanalmente a seconda della posizione”.

Il manager avrebbe inoltre affermato che Apple sta “mettendo al primo posto la salute dei nostri team, dei nostri clienti e della comunità”. Il gruppo, raggiunto da Bloomberg e Reuters, non ha però fornito ulteriori dettagli.

@RIPRODUZIONE RISERVATA