Artificial intelligence for business, Sas Viya batte la concorrenza

Consentire alle aziende di utilizzare al meglio anche i dataset più grandi per ottenere insights mirati, che consentono di fare previsioni e prendere decisioni in tempi ridottissimi e con un importante contenimento dei costi rispetto agli strumenti concorrenti: sono questi i vantaggi principali di Viya, la piattaforma cloud native per l’intelligenza artificiale, l’analisi e la gestione dei dati di Sas. Sas Viya è progettata per essere utilizzata da analisti, data scientist e tutte quelle figure che nelle aziende hanno il compito di trasformare i dati in decisioni. Grazie alle sue funzionalità, Sas Viya consente di operare non soltanto visualizzando ed esplorando i dati a disposizione, ma anche sviluppando e implementando modelli per automatizzare i processi in ottica smart operations.

L’importanza dell’intelligenza artificiale per le aziende

Le aziende che scelgono di sfruttare l’intelligenza artificiale nei loro processi di decision making ottengono un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti che non ricorrono a questo genere di strumenti, grazie al fatto che sono in grado di ricavare dai dati aziendali indicazioni che consentono loro di essere più efficaci nei propri processi e sul mercato.

Considerando questo scenario, sono tre i trend che hanno dimostrato i vantaggi più importanti per il business: il cloud computing, la transizione alle applicazioni container native e l’uso dell’intelligenza artificiale. Sas Viya si pone nel punto d’incontro tra questi tre elementi, come soluzione di IA avanzata che può operare in ambienti di public cloud e private cloud grazie al fatto di essere un’applicazione cloud native containerizzata. Questa caratteristica, particolarmente importante in un momento in cui l’uso dell’intelligenza artificiale è cresciuto in modo massiccio nelle aziende – basti pensare ad esempio al machine learning – consente di ottimizzare i carichi di lavoro in un ambiente operativo ibrido.

In un contesto in cui la concorrenza “a colpi di IA” è sempre più serrata, è fondamentale per le aziende che si avvicinano alle applicazioni più avanzate di intelligenza artificiale guardare all’efficacia delle soluzioni da implementare, e quindi alla velocità, alle prestazioni e ai costi, pensando in prospettiva all’esecuzione di modelli in scala con set di dati di dimensioni sempre più ampie.

L’analisi di Futurum Group per Sas

Per dare un quadro il più possibile completo e indipendente di quali siano le prestazioni di Sas Viya rispetto agli strumenti concorrenti presenti sul mercato Sas ha incaricato Futurum Group, società specializzata su ricerca industriale e consulenza che si occupa di tecnologie emergenti, di fare un confronto accurato – per oltre 1.500 test – con le opzioni alternative di intelligenza artificiale e machine learning commerciali e open-source.

Focus sulla velocità

Secondo i risultati dei test di laboratorio eseguiti da Futurum Group, Sas Viya si è dimostrata in media 30 volte più veloce rispetto alle soluzioni concorrenti, con prestazioni crescenti man mano che è aumentata la consistenza dei dataset. Soltanto per fare un esempio indicativo, nell’analisi di un dataset con oltre 300 milioni di dati unici, Viya ha fornito risultati in meno di 12 minuti mentre i due principali concorrenti hanno lavorato per ore prima di fornire risultati.

L’importanza di questo test è più chiara se si pensa al fatto che con la transizione al cloud tempo e spese operative sono legate in modo sempre più forte: la capacità di produrre i risultati desiderati con un costo inferiore o di produrre risultati migliori a parità di costo, infatti, è un fattore che offre alle aziende un significativo vantaggio competitivo.

Il contenimento dei costi

Oltre alla velocità, il secondo fattore decisivo quando si sceglie una soluzione di intelligenza artificiale è quello dei costi. E anche in questo Sas Viya ha mostrato di essere molto competitiva. Secondo l’analisi di Futurum Group, infatti, la piattaforma è in grado di fornire decisioni critiche per il business in modo significativamente più rapido e a costi operativi inferiori rispetto alle alternative testate.

Per i data scientist la combinazione di velocità e contenimento dei costi si traduce nella possibilità di esaminare più opzioni senza incidere sui costi operativi, scegliendo ad esempio il modello più efficace in termini di risultati e di spesa. Secondo l’analisi di Futurum Group, Sas Viya è in grado di fornire gli stessi risultati ad un costo medio inferiore dell’86% rispetto alle altre piattaforme paragonabili, o – come dicevamo – di fornire risultati in media 30 volte superiori a parità di utilizzo delle risorse, dando così l’opportunità alle aziende di un uso estremamente flessibile dello strumento.

Flessibilità operativa e scalabilità

Sas Viya può inoltre essere eseguito su una varietà di piattaforme, e questo consente alle aziende di scegliere la posizione ottimale per i loro dati e modelli di intelligenza artificiale o machine learning in base alle esigenze specifiche.

Altra caratteristica in cui Sas Viya si differenzia è la scalabilità, con la possibilità di supportare con la massima efficienza dataset complessi e di grandi dimensioni, con un’interfaccia utente che consente una visualizzazione dei dati all’insegna dell’intuitività, aiutando gli addetti ai lavori a identificare rapidamente tendenze o risultati che altrimenti rischierebbero di finire in secondo piano.

