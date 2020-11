Asse Aws-Nxp: edge-to-cloud per l'auto connessa - CorCom

Il cloud di Amazon e i chip di Nxp per le connected car si uniscono per far comunicare le auto connesse con i data center. L’olandese Nxp Semiconductors, il più grande fornitore di chip per le case automobilistiche, è infatti entrata in un‘alleanza strategica con Aws, la divisione cloud di Amazon.com e il più grande servizio mondiale di cloud computing per fatturato.

L’intesa dimostra come l’innovazione tecnologica dell’automobile passa anche per i microprocessori di ultima generazione e i grandi data center che conservano ed elaborano i dati. La partnership prevede l’integrazione dei servizi edge e cloud di Aws con il nuovo processore di Nxp S32G per veicoli connessi e mira a estendere le opportunità per i costruttori di estrarre valore dalle connected car.

Opportunità per i costruttori dai servizi data-driven

Nxp ha sottolineato che la collaborazione con Amazon intende creare una soluzione It sicura edge-to-cloud per i veicoli di nuova generazione in modo da permettere alle case automobilistiche di offrire servizi su cloud che sono data-driven e aprono nuove opportunità di guadagno.



In questo modello le tecnologie essenziali su cui lavoreranno Amazon e Nxp sono l’accesso alle informazioni in tenpo reale, la raccolta dei dati completi sul veicolo, la connettività sicura ai servizi cloud e il machine learning. Ciò permetterà anche di effettuare aggiornamenti del sistema via Internet, ottimizzare la manutenzione e allungare la vita dei veicoli intelligenti. Per centrare questo obiettivo occorre una soluzione It con accesso centralizzato ai dati dell’intero veicolo capace di funzionare in modo sicuro nel cloud: di qui la decisione delle due partner di lavorare insieme per l’integrazione dei servizi edge e cloud di Aws con il nuovo processore S32G di Nxp.

“Vediamo l’opportunità di aiutare i costruttori d’auto a ottenere miglioramenti decisivi per tutto il ciclo vita dei veicoli grazie a nuove informazioni approfondite e mirate estratte dai dati delle auto e la capacità di realizzare miglioramenti costanti utilizzando il machine learning e aggiornamenti over-the-air”, ha commentato Henri Ardevol, executive vice president e general manager of automotive processing di Nxp. “Nxp è felice di collaborare con Aws per aiutare i nostri clienti dell’automotive ad accelerare le loro iniziative di trasformazione digitale”.

Modelli di machine learning ottimizzati

Il processore Nxp S32G usa Aws IoT Greengrass e Aws IoT Core per elaborare e conservare i dati dei veicoli nel cloud, mentre con Amazon SageMaker e Amazon SageMaker Neo può costruire, “addestrare” e impiegare modelli di machine learning ottimizzati. Verrà anche utilizzato il deep learning grazie al kit di strumenti Aspice-qualified eIQ Auto di Nxp.

I servizi abilitati da tecnologie avanzate per la connected car sono molteplici. Per i costruttori d’auto è possibile monitorare le componenti per prevedere i guasti, evitando costose riparazioni o addirittura il ritiro di modelli difettosi dal mercato. I costruttori possono anche usare i dati nel cloud per ottimizzare la supply chain e migliorare la customer experience riducendo al minimo problemi e riparazioni per l’automobilista. Al tempo stesso i dati abilitano nuovi modelli di business per le società assicurative e della mobilità basati sul comportamento o le abitudini di utilizzo dell’automobilista.

Le due aziende forniranno maggiori dettagli sulla partnership in una presentazione online il 19 novembre.

