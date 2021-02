Assuntela Messina Sottosegretaria alla Transizione digitale - CorCom

Assuntela Messina è stata nominata Sottosegretario alla Transizione Digitale. Laureata in Lettere all’Università di Bari, ed eletta senatrice con il Pd nel 2018, è entrata a far parte della Commissione ambiente nel ruolo di Segretario da giugno dello stesso anno. E nel 2020 è entrata come membro nella Commissione Antimafia. In precedenza nel 2014 è stata nominata vice presidente regionale del Pd pugliese e nel 2016 Presidente dell’assemblea regionale del Pd in Puglia.

Messina entra dunque a far parte della squadra del ministro Vittorio Colao che ha inoltre nominato Stefano Firpo Capo di Gabinetto. Firpo per sette anni ha ricoperto ruoli centrali nelle politiche per l’innovazione al Mise. Al ministero dello Sviluppo economico è stato chiamato nel 2012 dall’allora ministro Corrado Passera: è stato prima coordinatore della task force per l’innovazione, da cui ha preso forma la legge sulle startup innovative; con Carlo Calenda, ha coordinato il Piano Industria 4.0 per poi passare alla direzione generale per la politica industriale, la competitività e le Pmi.

