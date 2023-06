Augmented reality, Meta investe 400 milioni in un progetto con l’università di Cork

Favorire lo sviluppo tecnologico per stimolare un’ampia adozione delle piattaforme AR: è l’obiettivo del programma quadriennale di R&S attuato presso l’University College Cork, in Irlanda, e nel quale Meta Platforms prevede di investire 400 milioni di dollari. Il programma di ricerca sarà guidato dal professor Paul Hurley del Tyndall National Institute, che Meta Platforms ha nominato titolare della cattedra industriale in tecnologie dei semiconduttori.

Focus sulle nuove tecnologie, tra cui display luminosi in miniatura

Hurley nominerà un team multidisciplinare di studenti di dottorato per lavorare con Meta Platforms allo scopo di sviluppare nuove tecnologie per l’AR, tra cui display luminosi in miniatura. L’Augmented reality è infatti un elemento chiave dei piani del metaverso dell’azienda, sebbene questa debba affrontare le differenti vision degli investitori sulla strategia.

WHITEPAPER Intelligenza Artificiale: 11 rivoluzioni per la Sanità Sanità Realtà virtuale

Secondo il ceo del Tyndall National Institute, William Scanlon, “il lavoro con Meta Platforms promuoverà il suo programma di ricerca sui semiconduttori”, portando a “nuovi progressi nelle tecnologie di visualizzazione e innovazioni di prodotto per il settore AR”.

Un passo avanti verso l’adozione di tecnologie critiche in futuro

“L’efficienza optoelettronica di dispositivi ultra scalati come i micro led è dominata dalle superfici e dalle interfacce – ha commentato Paul Hurley -. L’obiettivo di questo impegno di ricerca con Meta è studiare sistemi eterogenei e determinare il loro impatto sull’efficienza, favorendo l’adozione di tecnologie critiche nei prodotti futuri”.

“Voglio congratularmi con il professor Hurley per la sua nomina e con Tyndall e Meta per questo entusiasmante lavoro di ricerca – ha concluso John O’Halloran, presidente dell’University College – Questa collaborazione testimonia la ricerca leader a livello mondiale che si svolge sia a Tyndall che a Ucc, dove poniamo l’accento sulla traduzione dei risultati della nostra esplorazione in soluzioni per le sfide del mondo reale che tutti noi dobbiamo affrontare”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA