Automotive 4.0, via alle task force del Mise

Tecnologie 4.0 per rilanciare l’automotive italiano. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha battezzato tre gruppi di lavoro al tavolo di settore a cui hanno partecipato i rappresentanti di associazioni, aziende, sindacati, nonché dell’università e della ricerca.

Per Patuanelli ha sottolineato il tavolo “è un’importante occasione per avviare un confronto con tutti gli attori del settore, al fine di concordare un metodo di lavoro per individuare gli strumenti più funzionali a sostenere il processo di transizione del settore automotive”. Un settore che rappresenta un asset industriale strategico per il nostro sistema Paese. In questo senso un ruolo fondamentale lo rivestono gli investimenti in ricerca e sviluppo per il trasferimento tecnologico finalizzati alla produzione di nuovi mezzi di trasporto ecosostenibili, nonché quelli nella formazione continua di tecnici e lavoratori del settore. L’obiettivo dei gruppi di lavoro è quello di dare impulso a una nuova politica industriale che punti a valorizzare sia il know how aziendale e le competenze dei lavoratori sia la mobilità ecosostenibile.

I tre gruppi di lavoro, istituiti nell’ambito del tavolo, avranno dunque il compito di approfondire gli aspetti relativi al sostegno della domanda e dell’offerta di mobilità, nonché quella sul supporto delle infrastrutture.

@RIPRODUZIONE RISERVATA