Automotive, Porsche porta in Puglia lo sviluppo dei software

Nasce nell’ambito del Nardò Technical Center (Ntc), centro di sperimentazione e servizi dedicati all’automotive, una nuova divisione dedicata allo sviluppo dei software per veicoli intelligenti e connessi. Con questa nuova divisione, il centro prove salentino, di proprietà della Porsche e gestito da Porsche Engineering, intende rafforzare il proprio posizionamento come partner tecnologico per lo sviluppo integrato e il collaudo dei veicoli del futuro.

Tecnologie digitali sempre più cruciali per l’automotive

“Le tecnologie digitali ricopriranno un ruolo sempre più determinante – osserva Antonio Gratis, amministratore delegato di Ntc – nel futuro dell’industria automobilistica. Con la nuova divisione software, possiamo sviluppare e testare questo tipo di funzioni per i nostri clienti direttamente a Nardò. La nuova divisione si concentrerà sulle funzioni di guida altamente automatizzata, sulla comunicazione veicolo-veicolo e veicolo-infrastruttura e sulle soluzioni di connettività.

La nuova sede di Lecce è stata progettata per divenire un vero e proprio laboratorio di innovazione in cui esperti di software e ingegneri collaboreranno a soluzioni all’avanguardia che potranno poi essere testate in tempo reale sulle piste di prova di Ntc, anche grazie alla rete 5G recentemente installata. “E’ per noi un orgoglio istituire la divisione software in questa area tanto importante – continua Gratis -. Siamo profondamente legati a questa regione, alle sue persone e al potenziale che possiedono, e siamo fieri che la digitalizzazione dell’industria automobilistica passi anche attraverso questo territorio”.

In arrivo assunzioni di professionisti specializzati

Ntc prevede di assumere professionisti altamente specializzati, tra cui ingegneri informatici, architetti del software, sviluppatori e laureati in informatica. Inoltre, la valorizzazione delle competenze tecnologiche dei propri dipendenti e l’ampliamento della collaborazione con partner locali, tra cui l’Università del Salento, rappresenteranno i pilastri fondamentali della nuova divisione software di Ntc.

Fondato nel 1975, il Nardò Technical Center oggi gestisce oltre venti piste e impianti di prova distribuiti su una superficie di oltre 700 ettari e più di 185 dipendenti, offrendo servizi di ingegneria all’avanguardia per il collaudo dei veicoli di oltre 90 case automobilistiche nel mondo. L’anello ad alta velocità del Nardò Technical Center in Salento è unico al mondo con una lunghezza di 12,6 chilometri, consentendo di testare i veicoli in condizioni estreme.

