Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha dato il via all’accordo per il progetto di innovazione “Intelligent Reliability 4.0”. Questo programma mira a potenziare l’affidabilità dei sistemi e dei componenti elettronici nel campo automobilistico attraverso l’impiego di intelligenza artificiale, con interventi nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto.

Collaborazione tra Infineon Technologies Italia

L’iniziativa è portata avanti da Infineon Technologies Italia, in partnership con Tekne, il Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica e l’Università degli Studi di L’Aquila. L’obiettivo principale riguarda lo sviluppo e la ricerca di sistemi per la guida autonoma, dispositivi elettronici di potenza, batterie per auto e transistor basati su nitruro di gallio.

WHITEPAPER Perché il settore automobilistico nel 2023 trainerà la domanda di chip? Automotive Smart Mobility

Partecipazione Italiana al Progetto europeo

Il progetto, di grande valore innovativo e tecnologico, costituisce la componente italiana del corrispondente progetto europeo, rispondendo alla call Ecsel Ju 2019 “Innovation Action”, un programma chiave della strategia industriale europea nel settore dell’elettronica.

Investimenti e Finanziamenti

L’investimento totale previsto per l’accordo è di circa 8 milioni di euro, di cui oltre 2.240.000 euro saranno forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sotto forma di finanziamenti agevolati. Le regioni Abruzzo ed Emilia Romagna contribuiranno al progetto con un totale di circa 143.000 euro.

Gestione dell’Accordo

Mediocredito Centrale gestirà l’accordo per conto del Ministero.

Marsilio: “Automotive in Abruzzo prosegue con slancio”

“La crescita del settore automotive in Abruzzo prosegue con slancio, grazie all’approvazione dell’accordo innovativo con Infineon Technologies Italia. Voglio esprimere la mia gratitudine al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per aver dato il via libera definitivo alla stipula di questo accordo. L’obiettivo è migliorare l’affidabilità dei sistemi e dei componenti elettronici nel settore automotive, attraverso l’impiego di intelligenza artificiale. Il progetto sarà attuato non solo in Abruzzo, ma anche in Emilia Romagna e in Veneto. Inoltre, l’Università dell’Aquila è stata coinvolta, arricchendo ulteriormente le eccellenze del nostro territorio”. Queste le parole del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA