Julien Groues è il nuovo country manager di Aws Italia. Lo annuncia lo stesso manager – a capo anche della filiale francese – in un post su Linkedin.

La sfida italiana

“Avrò il piacere di lavorare con i nostri clienti e partner italiani e con il fantastico team italiano di Aws per continuare ad aiutare le organizzazioni a sfruttare le tecnologie Aws per essere più competitive, più sicure e più durature”, scrive il manager. “Questo è un momento entusiasmante per aumentare la velocità di innovazione di nuovi prodotti e servizi, per migliorare la soddisfazione dei clienti, per creare nuovi business riducendo i costi”.

WHITEPAPER Cloud: tutto quello che devi sapere (e mettere in pratica) Cloud Supply Chain Management

Groues eredita il timone da Carlo Giorgi che assume l’incarico di Managing Director Emea small & medium business.

@RIPRODUZIONE RISERVATA