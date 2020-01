Banda ultralarga, Liuzzi: “Accelerare su voucher e piano aree grigie”

“Sulle aree grigie dobbiamo migliorare quanto fatto con il piano aree bianche e occorre procedere spediti al supporto della domanda della connettività attraverso i voucher per accelerare la digitalizzazione del Paese”. così in una nota la sottosegretaria dello Sviluppo Economico, Mirella Liuzzi, a margine della prima riunione 2020 del Comitato Banda Ultra Larga (Cobul), presieduto dalla ministra dell’Innovazione Paola Pisano.

“Sui voucher è fondamentale, inoltre, avviare immediatamente il confronto con l’Europa a cui seguirà il decreto del Mise che ne definisce i criteri di assegnazione – continua Liuzzi – una misura di 1,3 miliardi che sarà sviluppata per un periodo di 3 anni su tutto il territorio nazionale e obbedendo al principio di neutralità tecnologica. Nel dettaglio si tratta di 5.000 euro per le scuole e i centri per l’impiego, 3.000 euro per le Pmi e 300 euro per le famiglie”.

“Particolare attenzione verrà data alle famiglie con Isee sotto i 20 mila euro, con la copertura totale del costo dell’abbonamento e una rimodulazione graduale per le famiglie sopra tale soglia – conclude – Verranno stabiliti, inoltre, appositi accordi con le Regioni che permetteranno di venire incontro alle specifiche necessità dei territori”.

I voucher e gli interventi nelle aree grigie sono i dossier più urgenti all’attenzione del Cobul.

Voucher banda ultralarga: ecco a chi spettano

Stando alle stime di Infratel il target potenziale di soggetti destinatari dei voucher include 39.996 plessi scolastici, 561 centri impiego, 3,911 milioni di imprese e 13,8 milioni di linee residenziali. La proposta di Infratel prevede la seguente ripartizione delle risorse: 199 milioni per le scuole, 2,8 milioni per i centri impiego e che rimane equamente ripartito fra pmi e utenze residenziali, alias 548 milioni “pro-capite”. Infratel ha anche messo nero su bianco le stime in merito ai potenziali utenti raggiungibili: “Il Piano Bul prevede al 2020 il raggiungimento di almeno l’85% delle unità immobiliari con copertura di almeno 100 Mb. Su 32 milioni di civici totali e 36,5 milioni di unità immobiliari, prevediamo stando a quanto dichiarato dagli operatori che il 29% delle unità sarà coperto da collegamento over 100 e il 21% specificamente con la fibra. Quindi almeno il 50% delle unità immobiliari di qui al 2021 è potenzialmente incentivabile col piano voucher.

@RIPRODUZIONE RISERVATA