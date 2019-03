Basta circolari su carta ed e-mail, in aula arriva Smart School 4.0

Smart School 4.0” è il progetto premiato da Aica per l’edizione 2019 del concorso “I Giovani e le Scienze”, promosso da Fast (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche).



Ideato e sviluppato da Lorenzo Benedettini e Lorenzo Tabarrini dell’istituto tecnico “O. Belluzzi – L. Da Vinci” di Rimini, “Smart School 4.0” mira a sviluppare un sistema rapido di informazione per le sostituzioni dei docenti e per la diffusione delle circolari. “Smart School 4.0” sostituisce il classico invio di email con un messaggio su Telegram. La piattaforma di messaggistica istantanea basata su cloud, sfruttando la tecnologia dei bot, è in grado di rispondere in modo automatico alle richieste degli utenti; in questo modo gli insegnati hanno subito accesso alle comunicazioni da parte della scuola e allo stesso tempo l’istituto non ha più necessità di stampare i messaggi su carta e comunica tempestivamente le variazioni di orario delle lezioni al corpo docente.

Il premio assegnato da Aica consentirà ai vincitori di partecipare con il loro progetto alla prossima edizione di Castic 2019, la competizione sulla scienza e sulla tecnologia in programma a Macao (Cina) il prossimo 20-26 luglio.

“Siamo sempre orgogliosi di sostenere il premio Giovani e le Scienze, che ogni anno ci stupisce per la qualità e l’innovazione dei progetti presentati: per noi è un’occasione importante per contribuire a valorizzare le eccellenze delle nostre scuole e far comprendere ai giovani attraverso l’esempio dei loro coetanei quante opportunità si possano cogliere utilizzando la tecnologia con competenza e creatività. Iniziative come questa sono fondamentali anche come occasioni che permettono agli studenti di interfacciarsi con ragazzi di altri Paesi e, in una logica di contaminazione di idee, acquisire sempre maggiori competenze ed esperienze – spiega Carlo Tiberti, responsabile Certificazioni Ecdl e rappresentante di Aica nella giuria del Premio – Premiando il progetto Smart School 4.0 vogliamo sottolineare come la tecnologia e i social oggi possano migliorare, snellire e velocizzare la comunicazione, con un parallelo risparmio sui costi di stampa, nel pieno rispetto dell’ambiente. Nel progetto Smart School 4.0 ci ha colpito anche l’immediata spendibilità dell’idea che permette di offrire una rapida soluzione a problematiche semplici ma molto diffuse: in questo senso le discipline scientifiche e informatiche si confermano quindi come un generatore di opportunità per migliorare e semplificare la nostra vita quotidiana”.

