Bayer, sarà firmata Verizon la nuova rete IT globale

Un’infrastruttura di rete globale di nuova generazione per supportare le operazioni commerciali di Bayer. A realizzarla sarà Verizon Business, che migliorerà le attuali capacità di rete di Bayer per consentire una gestione più semplice ed economica dell’infrastruttra, implementando anche tecnologie di rete di prossima generazione, comprese le software-defined networking, per aumentare ulteriormente la resilienza, la flessibilità e la scalabilità. Il contratto siglato dalle aziende ha durata quinquennale, ha effetto immediato e prevede un’ulteriore proroga di due anni.

Nella gestione dell’IT aziendale a livello globale, il team di Bayer si era avvalso finora del supporto di diverse società tecnologiche, tra cui Verizon, in un percorso verso un modello di business digitale basato sul cloud. Ora la società, si legge in una nota, ha deciso di esternalizzare la gestione della maggior parte del suo ambiente di rete a un unico fornitore di servizi, con l’obiettivo di liberare le proprie risorse per concentrarsi sul supporto delle sue attività di business in ambito agrario, farmaceutico e quelle relative alla salute dei consumatori, sviluppando allo stesso tempo anche una piattaforma di rete sicura, stabile, ma flessibile, per migliorare la connettività e la collaborazione a livello globale e supportare la trasformazione digitale attualmente in corso in azienda.

Il compito di Verizon Business sarà di fornire servizi di rete gestiti a oltre 700 sedi dell’azienda in 91 paesi in tutto il mondo, compresa una rete Private IP gestita di livello globale, una wide area network software-defined gestita e servizi di supporto e governance professionali.

“Verizon Business – si legge in una nota dell’operatore – è stata scelta per la forza della sua competenza ed esperienza, la sua posizione di leader globale nella fornitura di rete e la sua comprovata expertise nella fornitura di servizi di networking efficienti per clienti globali”.

“La rete è fondamentale per il futuro successo della nostra azienda e Verizon ha la tecnologia, le capacità e le competenze di innovazione per supportarci mentre portiamo avanti la nostra trasformazione digitale – afferma Bijoy Sagar, Chief information technology e digital transformation officer di Bayer – Ancora più importante, con la nostra gestione della rete al sicuro nelle mani di Verizon, siamo in grado di concentrare le nostre competenze IT interne per generare valore per il nostro core business nell’ambito delle scienze biologiche”.

“Verizon è in grado di fornire soluzioni di rete innovative e senza soluzione di continuità per i propri clienti su scala globale – aggiunge Tami Erwin, Ceo di Verizon Business – Attendiamo con impazienza questo prossimo capitolo con Bayer, mentre miglioriamo la nostra capacità di costruire un’infrastruttura pronta per il futuro per supportare la loro continua crescita”.

