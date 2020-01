Be Leaf, ecco le tre startup che hanno vinto la call

Mettere startup e piccole e medie imprese nelle condizioni di sviluppare prodotti e processi in grado di portare innovazione nell’agritech e nella filiera di lavorazione del tabacco, supportando gli agricoltori nella gestione della coltivazione. E’ questo l’obiettivo della call for innovation “BeLeaf: Be The Future”, che ha visto la premiazione dei vincitori durante il Philip Morris Innovation Day che si è svolto nei giorni scorsi a Milano.

Ad aggiudicarsi il contest, che è stato organizzato da Philip Morris in partnership con Digital Magics, sono le startup Agrorobotica, E-4E e Bluetentacles.

Le tre startup che sono state selezionate dalla giuria potranno accedere a un programma di Co-Design, che durerà 5 settimane, per sviluppare un’iniziativa congiunta in collaborazione con Philip Morris Italia e Digital Magics, che metteranno a disposizione il proprio know-how con l’obiettivo di creare un percorso d’integrazione tra il progetto proposto durante la Call for Innovation e le specificità di Philip Morris Italia. Al termine della fase di Co-design, le soluzioni emerse dai tavoli di lavoro verranno valutate per creare l’opportunità di partnership commerciali e tecnologiche.

Al contest hanno preso parte complessivamente 60 tra startup e Pmi, e le 12 finaliste (Agridatalog, Agrorobotica, Bluetentacles, E-4E, EZ Lab, Horta, Keethings, Ono, Soonapse, TokenFarm, Wenda e X-Next), hanno presentato i loro progetti ad una giuria di esperti, che ha scelto i tre più innovativi.

Ai partecipanti era richiesto, tra l’altro di presentare progetti rivolti alla digitalizzazione dell’industria tabacchicola e tecnologie per la raccolta dei dati, strumenti per promuovere pratiche agricole sostenibili, monitorare la produzione di tabacco in tutte le sue fasi, fino ad attività di formazione avanzata per l’utilizzo di tecniche agricole innovative.

“Il mondo evolve e nel nostro ruolo di principali acquirenti di tabacco grezzo in Italia abbiamo deciso di essere al fianco delle oltre 1.000 imprese che collaborano con noi in questa importantissima filiera per promuovere progetti innovativi – afferma Marco Hannappel, Ad di Philip Morris Italia – Tutti i partecipanti hanno portato idee e progettualità di altissimo livello e non vediamo l’ora di iniziare la fase di co-design con i 3 vincitori”.

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto da questa Call for Innovation e di aver potuto collaborare con Philip Morris Italia nella ricerca di nuovi progetti – sottolinea Marco Gay, amministratore delegato di Digital Magics – Abbiamo iniziato un percorso comune che sarà in grado di cogliere la grande trasformazione che sta interessando i processi agricoli e la filiera tabacchicola. La sinergia e la collaborazione fra Philip Morris Italia e le startup vincitrici porterà valore e opportunità per entrambi”.

Agrorobotica è una startup che si occupa di precision agricolture e farming management. Il loro prodotto di punta è Spyfly, una trappola robotica in grado di attrarre catturare e riconoscere i parassiti dannosi alle colture.

La startup E4-E, è specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di prodotti sistemi e servizi ecologici e sostenibili per il risparmio energetico.

Bluetentacles supporta gli agricoltori a produrre meglio utilizzando meno risorse idriche attraverso strumenti come la fertirrigazione intelligente e il controllo di malattie grazie all’intelligenza artificiale.

