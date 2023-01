Big data e analytics software per battere la crisi: mercato al decollo

Accelera il mercato del big data e analytics software. Si prevede che nel 2023 gli investimenti in Emea cresceranno del 15,2%, in America del 2% e nell’area Asia-Pacifico del 4,5%. Emerge dal monitoraggio di Idc secondo cui nel periodo 2022-2026 in Emea si raggiungerà un tasso di crescita del 19,1%: una percentuale più alta rispetto a quella dell’America, ma più bassa dell’1,4% di quella totalizzata nell’area Asia-Pacifico. A livello globale le piattaforme in grado di analizzare i dati a scopo predittivo registreranno un’accelerazione del 23,6%, nello stesso periodo.

I 3 fattori chiave che spingono il Bda

Il quadro offerto dal report mette in luce che gli attuali sviluppi geopolitici non intaccheranno la crescita degli investimenti in software Bda che anzi registrano prospettive positive per il futuro. La tendenza delle aziende che si affidano alla “manipolazione” dei dati per analizzare, prevedere e adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato è destinata a rimanere, alimentata dalle continue sfide della supply chain e del cambiamento della domanda.

Tre fattori chiave stanno influenzando l’espansione del mercato dei big data e degli analytics: la crescente importanza dei dati nell’impresa attuale, il continuo passaggio al cloud pubblico e l’ascesa dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico all’interno delle applicazioni aziendali.

L’andamento del mercato nel 2022

Nonostante il mercato Bda abbia sofferto – sia pure in modo moderato – a causa della guerra Russia-Ucraina e dell’indebolimento dell’euro rispetto al dollaro, l’effetto negativo è stato in gran parte compensato nella regione Emea dove nella prima metà del 2022 si è registrata una crescita dei ricavi su base annua del 10% in dollari Usa.

Il mercato Bda in America è cresciuto del 21%, una leggera crescita rispetto alla seconda metà del 2021. La crescita nella regione Asia/Pacifico, incluso il Giappone, è stata del 16% in dollari Usa.

“Come è avvenuto durante la pandemia di Covid, la prima metà del 2022 ha mostrato che le tecnologie più trasformative, come le applicazioni di analytics più diffuse, le piattaforme software di intelligenza artificiale e gli strumenti di integrazione e integrità dei dati, sono meno influenzate dalle sfide del mercato – spiega Thomas Vavra vp associato di Idc -. Sono, infatti, strumenti fondamentali per le strategie volte a cercare nuove opportunità e mitigare i rischi”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA