Bitcoin (di nuovo) da record. Cambia il "mood" degli analisti - CorCom

Continua la frenesia sul valore del Bitcoin. La valuta digitale ha superato la soglia di 18 mila dollari in un mercato turbolento, per poi perdere mille dollari nel giro di qualche minuto. Attualmente è scambiata attorno a 17.850 dollari sulla piattaforma lussemburghese Bistamp. Dopo avere superato di poco i 17 mila dollari nel pomeriggio di martedì, la criptovaluta è salita fino a 18.480 dollari, il livello più alto dal 2018, avvicinandosi quindi al record assoluto, toccato alla fine del 2017, a 19.041 dollari, per poi iniziare la caduta all’avvio del 2018.

La recente fiammata della valuta digitale è legata principalmente – secondo gli analisti – alla decisione della piattaforma Paypal, annunciata il 21 ottobre, di accettare il Bitcoin come metodo di pagamento. La pandemia di coronavirus, che ha indotto le banche centrali a inondare il mondo di liquidità, spinge inoltre sempre più investitori a cercare asset alternativi. “C’è un reale appetito per gli asset a rischio, comprese le criptovalute, di riflesso alle misure straordinarie di rilancio dell’economia da parte di banche centrali e governi”, ha spiegato Fawad Razaqzada, analista di Forex.com.

La performance di Bitcoin vista dagli analisti

Con uno scarso utilizzo tradizionale come forma di pagamento e l’incertezza globale che offusca i mercati finanziari, il Bitcoin è però ancora lontano dall’essere una scommessa sicura, precisano altri osservatori. “Ci sono molte differenze rispetto a ciò che stava accadendo prima”, ha affermato parlando con Reuters Larry Cermak, direttore della ricerca presso The Block. “Il prezzo è costantemente aumentato, stiamo assistendo a pochissima partecipazione al dettaglio e i mercati sono molto più liquidi e molto più accessibili ai partecipanti istituzionali. Per ora, però, non è sicuramente un investimento sicuro, è ancora molto rischioso”.

La traiettoria ripida del suo rally del 2020 riecheggia quella del 2017, quando un boom di acquisti guidati dalla vendita al dettaglio ha spinto come detto il valore a quasi 20 mila dollari, per poi crollare di oltre il 50% un mese dopo. A differenza del 2017, tuttavia, l’attività vanta ora un mercato dei derivati funzionante e servizi di custodia da parte di istituzioni finanziarie consolidate. Nel frattempo, grandi aziende come Fidelity Investments e Nomura hanno iniziato a salvaguardare Bitcoin e altre criptovalute per gli investitori istituzionali.

“Non c’è assolutamente alcun confronto in termini di maturità del mercato tra quest’anno e il 2017”, ha commentato Ryan Selkis, Ceo della società specializzata in servizi di crittografia Messari, mentre Tim Swanson, capo dell’intelligence di mercato presso la società di software blockchain Clearmatics, sostiene che “l’accessibilità è cambiata rispetto a tre anni fa, quindi i tipi di giocatori che sono disposti a entrare si sono ampliati”.

Anche la regolamentazione è stata sviluppata. Mentre il settore delle criptovalute è ancora per lo più leggermente supervisionato o non regolamentato, sono emersi standard globali su aree come l’antiriciclaggio, aprendo la strada a investitori più grandi.

Tuttavia, nonostante tutti i miglioramenti nella struttura del mercato e il riconoscimento mainstream, il bitcoin rimane altamente volatile. Il settore delle criptovalute è ancora più opaco e meno regolamentato rispetto ai principali mercati finanziari. E nonostante tutto il clamore, il bitcoin rimane raramente utilizzato per lo scopo previsto. “Non vi è alcuna garanzia che verrà ampiamente utilizzato come ‘denaro’, dato il costo del mining e dell’utilizzo di bitcoin e la facilità di utilizzo di carte di pagamento contactless o smartphone per facilitare il pagamento elettronico”, ha affermato Russ Mold, direttore degli investimenti di Aj Bell.

