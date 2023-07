Bloccare Internet a fini politici, qual è l’impatto economico?

L’Internet Society lancia NetLoss, uno strumento che misura in soldoni il danno generato dallo stop all’accesso per decisione dei governi. L’oscuramento in Sudan ad aprile è costato 3 milioni di dollari e la perdita di 560 posti di lavoro. In Pakistan quello di maggio si stima abbia mandato in fumo 13 milioni e quello di giugno in Guinea quasi mezzo milione