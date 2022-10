Non più solo finanza decentralizzata. La blockchain si sta facendo largo anche in nuovi settori. Ed è partita la caccia agli specialisti della tecnologia. Emerge dall’analisi di TradingPlatform secondo cui nel mondo stanno aumentando a un ritmo del 76% anno su anno analisti e tecnici crittologici. Ma ancora non bastano. “Con l’aumento della popolarità delle valute digitali – si legge nel report – la domanda di talenti blockchain è aumentata in modo significativo”.

Che cos’è il “blockchain gap”

Dalla sua nascita oltre un decennio fa, il settore blockchain si è espanso rapidamente. E con esso la domanda di talenti blockchain. “La rapida crescita degli annunci di lavoro – si legge nello studio – è il risultato diretto della crescente adozione della tecnologia blockchain da parte delle aziende di una più vasta gamma di settori. Man mano che sempre più aziende iniziano a esplorare il potenziale della blockchain, si trovano ad affrontare una grave carenza di personale qualificato. È probabile che ciò porti ad aumenti di stipendio significativi per coloro che hanno le competenze necessarie”.

Gli specialisti? Concentrati in India e Usa

India e Usa in testa nell’aumento di specialisti. Un elemento che “non sorprende – si legge nel testo -. Perché gli Stati Uniti e l’India hanno una forte presenza nel settore tecnologico e ospitano alcune delle principali università del mondo. Inoltre, gli Stati Uniti hanno un settore finanziario consolidato, che si rivolge sempre più alla tecnologia blockchain per snellire i processi e ridurre i costi”.

Blockchain, il potenziale della piattaforma



I talenti più ricercati sono analisti, specialisti della compliance e tecnici crittologici. Le crescenti occupazioni mostrano che la blockchain si sta spostando dalla finanza ai settori tecnici.

Se la finanza decentralizzata rimane l’area di maggior concentrazione della blockchain, stanno aumentando i settori che la adottano. Per esempio la sanità sta registrando un aumento di richieste di specialisti dato che la blockchain viene utilizzata anche per scambiare informazioni con i pazienti senza visite ospedaliere.

Più occupazione con la blockchain: il caso Nigeria

Il tasso di disoccupazione in Nigeria è aumentato del 35% nel 2021, secondo le statistiche della società di rating Agusto & Co. Un dato destinato a peggiorare con l’aumento dell’inflazione, rallentamento economico e alti tassi di insicurezza. L’industria blockchain è una delle aree in forte espansione che ha creato posti di lavoro per i giovani in Africa e in Nigeria in particolare.

