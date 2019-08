Blockchain, alias l’Internet del valore. Ecco come prepararsi alla nuova sfida

Titolo: “La Blockchain per le imprese”. Sottotitolo: “Come prepararsi alla nuova Internet del valore”. Mauro Bellini, direttore delle testate online Internet4Things, Blockchain4Innovation, Industry4Business, PagamentiDigitali, BigData4Innovation, Agrifood.Tech e RiskManagement360, tutte del Network Digital360, ha messo nero su bianco sfide e opportunità che la tecnologia blockchain offre e offrirà sempre più in futuro alle imprese italiane nell’ambito del processi e delle strategie di digital trasformation.

Edito da Tecniche Nuove il volume – alla cui stesura ha collaborato anche la giornalista Maria Teresa della Mura e che è introdotto da una prefazione a firma di Valeria Portale, Direttore dell’Osservatorio Mobile Payment & Commerce del Politecnico di Milano – in oltre 200 pagine analizza lo scenario attuale ma soprattutto traccia una sorta di roadmap operativa.

“Per valutare il potenziale di innovazione e di cambiamento che sta arrivando con la blockchain si deve oggi pensare a cosa è successo nell’economia, nella società e nella nostra vita quotidiana con l’avvento di Internet – spiega l’autore -. Intere industrie sono state radicalmente trasformate e altre sono nate e rapidamente cresciute, superando per dimensioni e potenzialità molte imprese tradizionali. Se la portata rivoluzionaria dell’Internet delle persone è oggi sotto gli occhi di tutti e sta per essere affiancata dall’Internet delle Cose, con la blockchain sta arrivando anche l’Internet del Valore e promette di dare vita a una trasformazione altrettanto radicale”.

Il libro, evidenzia Bellini, vuole essere una guida che consenta di aiutare imprese e professionisti a capire come la blockchain stia entrando nella nostra vita sociale e professionale e come stia cambiando banche e finanza, pubbliche amministrazioni, imprese manifatturiere, del commercio, della logistica e dei trasporti. “Ma soprattutto vediamo quanto nuovo valore possa portare nei settori chiave del made in Italy come agrifood, fashion, automotive. Per le imprese e per tutti noi si aprono nuove opportunità per le quali servono nuove competenze tanto livello personale quanto aziendale. Vogliamo inoltre contribuire alla individuazione dei temi che fanno della blockchain una prospettiva di sviluppo per le imprese e aiutare tutti coloro che vogliono cogliere questa occasione”.

