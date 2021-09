Blockchain, via all'ecosistema italiano dei Security Token - CorCom

Nasce il primo ecosistema italiano per l’emissione e il collocamento di Security Token degli alternative investment. CeTif, Reply e Fondazione Cariverona, con il supporto legale di Chiomenti e fiscale di Linklaters, stanno lavorando per realizzare la prima piattaforma italiana per l’emissione e il collocamento di Security Token degli alternative investment, per investitori istituzionali e retail.

Alla Security Token & Alternative Investment Sandbox – come le precedenti pensata in logica ecosistemica e quindi aperta alle Autority e a tutti i soggetti interessati a partecipare – hanno già aderito Bper Banca, Banca Generali, Banca Mediolanum, Reale Mutua e Iccrea.

Il mercato degli Alternative Investment

Quello degli Alternative Investment è un mercato in forte crescita a livello mondiale (Cagr previsto +9,8% al 2025) e in Italia ha superato i 45 miliardi di euro nel 2019. La prima tipologia di asset class su cui verrà testata l’emissione di Security Token sarà quella del Real Estate, che in Italia ha raggiunto nel 2020 un market cap di oltre 7,89 trilioni di euro.

I partecipanti, nei ruoli di Originatori (proprietari di beni), Advisor/Collocatori (banche commerciali e di investimento) e investitori istituzionali e retail, potranno sperimentare i benefici e il valore di business generati dalla tokenizzazione con tecnologia Dlt/blockchain.

Operativamente la piattaforma consentirà, infatti, agli Originatori di smobilizzare per intero o parzialmente (attraverso il frazionamento) l’asset di proprietà, ottenendo liquidità dallo stesso anche quando è illiquido; agli Advisor/Collocatori di ampliare l’offerta, strutturando e collocando i security token presso investitori istituzionali e retail che, a loro volta, potranno diversificare il proprio portafoglio accedendo ad un nuovo mercato, più trasparente.

Grazie alla tecnologia Blockchain, inoltre, la soluzione facilita la fase di onboarding (Know Your Customer) compliant by design, semplificando e velocizzando così anche tutti i processi (riconciliazione, compensazione e trasferimento dei security token tra le parti) e riducendo tempi e costi (dematerializzazione, repository condivisa, verificabile e trasparente tra i soggetti dell’ecosistema).

Da ottobre 2021 sarà possibile testare l’emissione e il collocamento di security token con sottostante Real Estate. Successivamente, essendo la piattaforma pensata in ottica di scale up, diventerà operativa anche per altre tipologie di asset class come: Crediti, Private Equity/Debt, Venture Capital, Infrastrutture Sostenibili Esg – Compliant, opere d’arte e collezionabili.

