Blockchain, “Spunta” premiata ai Digital Banking Awards

La tecnologia blockchain made in Italy per il settore bancario ottiene un prestigioso riconoscimento internazionale. Spunta, nata dalla partnership tra Abi, Abi Lab, R3, Ntt Data, Sia e una serie di istituti di credito che hanno adottato il progetto pilota, e che oggi è operativa per 55 banche, pari all’82% del settore in termini di dipendenti, è stata premiata dalla testata “The Banker”; del gruppo Financial Times, nella sezione Technology joint venture dei Digital Banking awards. Spunta, si legge in una nota di Abi, “è stata quindi inserita tra i giganti dell’innovazione in banca del mondo, con Bbva, Santander, Bradesco, Standard Chartered, Bnp, in una categoria inserita per la prima volta quest’anno.

“Senza dubbio – dice The Banker motivando il premio – il 2020 è stato un anno di grandi cambiamenti. Milioni di dipendenti e clienti in tutto il mondo hanno dovuto compiere un significativo passaggio dall’ufficio al lavoro a domicilio e il commercio è stato ulteriormente spinto nel mondo digitale. Molti hanno commentato che queste novità – che si tratti di prodotti, servizi o modi di lavorare – che avrebbero impiegato mesi o anni per essere implementate in circostanze normali, o addirittura considerate impossibili, sono state realizzate in giorni o settimane per pressanti necessità. Durante la rapida ristrutturazione della vita di tutti i giorni, è diventato ovvio che le risorse che le banche di tutto il mondo hanno investito nel trasformare digitalmente le loro attività da cima a fondo nell’ultimo decennio sono state ripagate durante la crisi di Covid-19”.

“Ciò che è diventato chiaro nel corso degli anni – prosegue la motivazione del premio – è che la trasformazione digitale dell’impresa non è uno sforzo frammentario, è un cambiamento di mentalità completo e fondamentale, oltre che tecnologico. E quelle istituzioni che sono veramente innovative e vogliono rimanere competitive in futuro hanno trasformato la loro forza lavoro e il loro stack tecnologico”.

Quanto a Spunta banca Dlt, è una soluzione, dice The Banker, “basata su una tecnologia di registri distribuiti (Distributed ledger technology – Dlt) per il processo di riconciliazione interbancaria italiana, che coinvolge l’intero settore bancario italiano, Associazione bancaria italiana, il suo centro di ricerca e innovazione Abi Lab, oltre alle aziende tecnologiche R3, SIA e NTT Data. Il suo potenziale di trasformazione ha assicurato a questo progetto il riconoscimento per la più innovativa joint venture tecnologica. Le transazioni – aggiunge The Banker – vengono riconciliate quotidianamente, non mensilmente come prima. Inoltre, le banche ottengono la piena visibilità del conto. Altri vantaggi includono la corrispondenza automatica condivisa e affidabile e il canale di comunicazione integrato nell’applicazione. La tecnologia dello smart contract fornisce inoltre alle banche un feedback automatico sulle loro transazioni. I risultati includono un rischio operativo inferiore e processi più rapidi e trasparenti, tutti forniti attraverso un’interfaccia intuitiva”.

E in futuro la stessa tecnologia potrebbe essere la base per dare vita a nuove applicazioni, come l’estenzione del progetto in ambito internazionale o in campi diversi da quello bancario. Tra le ipotesi, infine, c’è una sperimentazione per la defnizione di una piattaforma informatica che supporti il dialogo fra i vari attori coinvolti nella erogazione del credito garantito dallo Stato alle imprese e ai cittadini che ne hanno diritto, dando attuazione certa dei criteri stabiliti nelle normative.

@RIPRODUZIONE RISERVATA