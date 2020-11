TikTok, ByteDance chiede un mese in più per la cessione

ByteDance, la società a cui fa capo TikTok, ha chiesto a una corte d’appello degli Stati Uniti ulteriore tempo per elaborare una potenziale vendita delle sue attività in Nord America, citando una mancanza di comunicazione da parte dell’amministrazione Trump alla vigilia della scadenza del 12 novembre per vietare l’app. La petizione è stata depositata presso la Corte d’Appello degli Stati Uniti per il circuito Dc, riporta il Wall Street Journal.

Il negoziato interrotto

ByteDance ha affermato che la decisione del governo degli Stati Uniti di forzare una vendita delle attività è stata “arbitraria e capricciosa” e ha negato alla società il giusto processo ai sensi della legge. Il gruppo ha aggiunto di aver avviato ampie discussioni con la commissione per gli investimenti esteri negli Stati Uniti per rispondere alle sue preoccupazioni, ma che il feedback si è sostanzialmente interrotto nelle ultime settimane, anche se si avvicina la scadenza.

In base a un accordo preliminare raggiunto a settembre, Oracle e Walmart avrebbero preso un 20% combinato in TikTok Global, una nuova società con sede negli Stati Uniti deputata a gestire il servizio globale. Tra i principali punti critici nei negoziati in corso c’è la dimensione della posta in gioco che ByteDance manterrà in TikTok, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione citate dal Wsj.

TikTok, d’altra parte, ha assicurato che i colloqui per completare l’accordo stanno continuando. “Rimaniamo impegnati a lavorare con l’amministrazione, come abbiamo sempre fatto, per risolvere i problemi che ha sollevato, ma la nostra sfida legale oggi è una protezione per garantire che queste discussioni possano aver luogo”, ha dichiarato un portavoce dell’azienda.

