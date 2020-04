Call of Duty, il 30 aprile i campionati mondiali “mobile”

Un campionato mondiale che vedrà gli appassionati di videogame sfidarsi su scala globale sul terreno di “Call of Duty: Mobile”, la nuova versione del videogioco di Activision pensata appositamente per i dispositivi mobili. Il “World chanpionship 2020” si svolgerà online il 30 aprile, e sarà aperto ai giocatori che possono contare su una posizione in classifica minima dal livello “veterani” in modalità multigiocatore. In palio accessori estetici e premi in denaro per un valore complessivo superiore al milione di dollari.

A organizzare la manifestazione è Activision, software house che produce il gioco, con la collaborazione di Sony Mobile Communications, che per l’occasione ha ottimizzato per il gioco il proprio device “Sony Xperia 1 II”.

Digital360 awards Presenta il tuo progetto digitale ad una platea di CIO delle più importanti aziende Digital Transformation Open Innovation

“Siamo davvero entusiasti di annunciare il tanto atteso torneo competitivo di Call of Duty: Mobile – afferma Chris Plummer, vice presidente mobile di Activision – Questo torneo rappresenta un’evoluzione del gioco mobile molto amato dai fan, e offre ai giocatori qualificati di Call of Duty: Mobile la possibilità di competere con giocatori di tutto il mondo per vincere la somma in denaro e altri premi.”

La nuova versione del gioco pensata per i giocatori da mobile offre le mappe, le modalità, le armi e i personaggi preferiti dai fan di Call of Duty, inclusi la serie Modern Warfare e l’universo Black Ops. Sviluppato dal pluripremiato TiMi Studios di Tencent Game e pubblicato da Activision, il gioco ha superato i 150 milioni di download dalla sua uscita nel 2019, ed è free-to-play su Android e sui dispositivi iOS.

@RIPRODUZIONE RISERVATA