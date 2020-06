Cambiamenti climatici, Amazon mette sul piatto 2 miliardi di dollari

Due miliardi di dollari per chi vuole cercare di cambiare le cose in meglio sul nostro pianeta: de-carbonizzare l’economia e proteggere la Terra. È il Climate Pledge Fund, il fondo creato da Amazon che investirà su società che sviluppano prodotti e tecnologie “green” e sostenibili.

Il fondo aiuterà Amazon e le altre aziende impegnate per la lotta ai cambiamenti climatici a raggiungere gli obiettivi del Climate Pledge, un impegno ad azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2040. Questo programma di investimento di venture capital dedicato, con uno stanziamento iniziale di 2 miliardi di dollari, supporterà società innovative che offrono servizi e prodotti volti proprio ad agevolare il passaggio a un’economia zero-carbon.

“Il Climate Pledge Fund – sottolinea Jeff Bezos, fondatore e ceo di Amazon – investirà in imprenditori rivoluzionari e visionari e in innovatori impegnati nella creazione di prodotti e servizi a basse emissioni, che aiutano le aziende a ridurre la propria impronta di carbonio e a operare in modo più sostenibile. Saranno prese in considerazione aziende di tutto il mondo, di ogni dimensione e in ogni stadio del ciclo di vita, da start-up appena nate a imprese consolidate. Ogni futuro investimento sarà giudicato in base al suo potenziale per accelerare il percorso verso l’azzeramento del carbonio e per contribuire a proteggere il pianeta per le generazioni future”.

Lo scorso anno Amazon, insieme a Global Optimism, ha fondato il Climate Pledge, un impegno a raggiungere gli obiettivi previsti dall’Accordo di Parigi con dieci anni di anticipo. L’obiettivo sarà raggiungibile azzerando le emissioni nette di carbonio entro il 2040. Verizon, Reckitt Benckiser e Infosys hanno aderito al Pledge di recente, lanciando un importante segnale al mercato rispetto alla rapida crescita della domanda per prodotti e servizi che aiutino le aziende a ridurre le emissioni di carbonio. Il nuovo Climate Pledge Fund accelererà ulteriormente gli investimenti in innovazioni per l’economia zero-carbon del futuro.

Il Climate Pledge Fund investirà in società di diversi settori, fra cui trasporti e logistica; produzione, stoccaggio e utilizzo di energia; produzione manifatturiera e di materiali; economia circolare; agroalimentare e agricoltura. A mano a mano che il Climate Pledge Fund si svilupperà, Amazon cercherà nuove opportunità per coinvolgere altri firmatari del Climate Pledge in questi investimenti.

FORUM PA 6 - 11 LUGLIO Fare rete: la trasformazione digitale per coesione, partecipazione e sviluppo della comunità Digital Transformation PA

“Amazon ha dimostrato la propria disponibilità – sottolinea R.J. Scaringe, fondatore e ceo di Rivian Automotive – a finanziare e adottare tecnologie low-carbon su larga scala. Il suo investimento in Rivian e il successivo ordine di 100mila furgoni di consegna elettrici ridurrà sostanzialmente l’impronta di carbonio della rete di consegna pacchi di Amazon. Siamo entusiasti di un futuro di servizi di consegna a emissioni zero di carbonio».

La strategia green di Amazon è stata più volte dichiarata dall’azienda in documenti ufficiali depositati assieme ai bilanci e in altre pubblicazioni. Nel suo rapporto sulla Sostenibilità 2019, rilasciato in questi giorni, l’azienda ha fornito un aggiornamento sugli obiettivi e sui programmi di sostenibilità.

In sintesi: Amazon ha annunciato l’intenzione di alimentare le proprie attività mediante energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili entro il 2025, cinque anni prima rispetto alla scadenza prevista in precedenza. Come parte del Climate Pledge, Amazon si era precedentemente impegnato a raggiungere l’80% di energia rinnovabile entro il 2024 e il 100% di energia rinnovabile entro il 2030.

Ancora, ad oggi, Amazon ha annunciato 91 progetti di energia solare ed eolica in tutto il mondo. Insieme, questi progetti hanno la capacità di generare oltre 2.900 megawatt (MW) e rendere disponibili oltre 7,6 milioni di megawattora (MWh) di energia rinnovabile all’anno, sufficienti per il fabbisogno di oltre 680.000 abitazioni negli Stati Uniti. Amazon, inoltre, ha fatto due investimenti dal proprio Right Now Climate Fund da 100 milioni di dollari per soluzioni basate sulla preservazione della natura e progetti di riforestazione in tutto il mondo: un progetto di riforestazione negli Appalachi negli Stati Uniti e un’iniziativa di rinverdimento urbano nella capitale tedesca Berlino.

Dal 2015 a oggi, infine, Amazon ha ridotto del 33% il peso degli imballaggi in uscita ed eliminato oltre 880mila tonnellate di materiali da imballaggio, pari a 1,5 miliardi di scatole da spedizione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA