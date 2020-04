Campania patrimonio virtuale, la Regione battezza il nuovo hub

Tutti online i beni culturali e ambientali della Campania. E’ il frutto del progetto sviluppato per la Regione da Indra attraverso il suo brand Minsait, insieme ad Almaviva.

Cultura Campania, questo il nome del portale, consente di accedere a tutte le sezioni e i servizi dell’Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania. Da oggi è possibile visitare il patrimonio artistico e paesaggistico tramite video realizzati con il drone, ottenere informazioni sui punti di interesse, ricevere le novità su eventi e manifestazioni culturali, consultare tutte le schede catalografiche geolocalizzate conservate nel database dell’Ecosistema. Ma si tratta per il momento solo del primo step del progetto che si arricchirà in progress di nuovi contenuti facendo leva su Iot, Big Data, Realtà Virtuale e Aumentata.

Già online le prime immagini

All’interno dell’Ecosistema sono già rese pubbliche alcune sezioni tematiche che andranno ad ampliarsi nel tempo. La Mediateca dello Spettacolo, realizzata in collaborazione con la Fondazione Campania dei Festival e dedicata alle arti performative della Regione, raccoglie materiale catalografico e fotografico relativo a spettacoli e progetti teatrali che animano il territorio campano.

L’Ecosistema ospita anche l’Atlante del Cinema, un inventario delle produzioni cinematografiche italiane e internazionali che hanno reso celebre la Campania. L’Atlante è stato realizzato in partnership con Film Commission Regione Campania al fine di svelare i titoli più prestigiosi e i luoghi più iconici della storia del cinema girato e prodotto in ambito regionale.

La sezione dedicata agli Eventi Culturali è volta a valorizzare il lavoro di tutti gli enti e gli operatori che contribuiscono costantemente a rendere fruibile il patrimonio e le attività culturali attraverso gli eventi e le rassegne organizzate durante il corso dell’anno. Sebbene in questo periodo molti eventi in programma siano stati sospesi, la sezione sarà alimentata da tutte le iniziative online organizzate dalle istituzioni culturali della Regione.

Non solo il sito: nasce anche l’app

Oltre al nuovo portale, è anche disponibile l’app Artecard – sviluppata per Scabec, società in house della Regione Campania – per la fruizione delle iniziative culturali presenti sul territorio.

In futuro il portale verrà ampliato grazie a nuove tecnologie e funzionalità. Internet of Things, Big Data, Realtà Virtuale e Realtà Aumentata permetteranno ai cittadini di consultare e interagire con la cultura da qualsiasi dispositivo, fornendo al contempo alla Regione dati utili a migliorare il servizio di promozione e gestione culturale.

La nuova piattaforma digitale della regione è molto più di un portale web e una app: è un ecosistema in evoluzione, costantemente alimentato con informazioni, dati ed eventi, che rafforzeranno i collegamenti e le sinergie tra i diversi attori della scena culturale presenti sul territorio e diventeranno così parte di una comunità culturale di open data. Inoltre, il nuovo ecosistema culturale campano sarà pienamente integrato e interoperabile con le principali piattaforme abilitanti promosse dall’Agenzia per l’Italia Digitale a livello nazionale.

In questo modo, alimentando l’ecosistema di dati e informazioni, la Regione Campania rivoluziona l’accesso al patrimonio di cui dispone e fornisce un servizio online erogato alla cittadinanza e alle realtà internazionali in linea con il Piano Nazionale Crescita Digitale e il Piano Nazionale per l’Informatica, oltre che con la Strategia Europa 2020, avvalendosi delle risorse Por Campania Fesr 2014-2020 – Asse 2.

