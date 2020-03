“Case delle tecnologie emergenti”, il Mise stanzia 25 milioni

Venticinque milioni di euro per la realizzazione i nuove case della tecnologia, dopo quella avviata a Matera a dicembre grazie alla firma della convenzione tra il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e il sindaco della città lucana. E’ questo l’obiettivo della procedura di selezione appena avviata dal Mise per ulteriori progetti di ricerca e sperimentazione riguardanti il Programma di supporto alle tecnologie emergenti.

Il termine per la presentazione dei progetti, riservato alle amministrazioni comunali in cui sono in corso sperimentazioni sul 5G, scadrà il primo giugno a mezzogiorno. L’obiettivo finale dell’iniziativa è di creare una rete di case delle tecnologie per sostenere il trasferimento tecnologico verso le Pmi con l’utilizzo di blockchain, IoT e Intelligenza artificiale, oltre che tramite la reazione di startup.

L’iniziativa fa parte di una strategia avviata dal Mise nel 2019 con il Programma di supporto alle tecnologie emergenti, mirato a realizzare progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, basati sull’utilizzo delle tecnologie emergenti collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione 5G. Quaranta i milioni stanziati per realizzarlo, , più 5 milioni di euro per i progetti di ricerca basati sull’utilizzo delle tecnologie emergenti collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione e selezionati a gennaio 2020.

