Cdp lancia la piattaforma digitale per 1.000 pmi africane

Si chiama Archipelagos il percorso di sviluppo dedicato alle pmi africane sviluppato da Cassa depositi e prestiti, in collaborazione con Boston consulting group, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e le Borse valori africane, nell’ambito dell’European external investment plan, il piano della Commissione europea che punta a mobilitare investimenti privati a sostegno dello sviluppo dell’Africa. Oltre 1.000 imprese operanti nel continente potranno essere selezionate per accedere a questo programma pluriennale di cooperazione internazionale, strutturato intorno a tre aree principali: formazione, tutoraggio e networking.

Nella prima fase pilota il progetto sarà lanciato in Marocco, Costa d’Avorio e Sud Africa, per poi estendersi progressivamente agli altri Stati del continente africano.

Cdp e il progetto Archipelagos per le pmi africane

Il progetto si sviluppa principalmente attraverso una piattaforma digitale. La funzione è duplice: da un lato, mettere a disposizione degli utenti selezionati un vasto catalogo di corsi online con percorsi di apprendimento differenziati in base alle specifiche esigenze e allo stadio di sviluppo delle imprese beneficiarie; dall’altro, offrire ai partecipanti l’opportunità di accedere ad un network di aziende, in particolare pmi, e investitori avvalendosi della Piattaforma Business matching di Cdp, ideata appositamente per favorire e potenziare le relazioni economico-commerciali tra imprese.

La piattaforma digitale è, inoltre, ideata per stimolare l’avvicinamento dei giovani imprenditori e delle piccole e medie imprese africane al mercato dei capitali, sfruttando la collaborazione con le borse locali per fare formazione e creare nuove reti di collaborazione.

Le attività: formazione, networking, capitali

Il programma prevede, in una prima fase, attività di capacity building attraverso formazione e coaching con l’obiettivo di rafforzare le competenze finanziarie, industriali e operative delle pmi africane.

Le imprese che risulteranno pronte ad accedere ai mercati dei capitali avranno inoltre la possibilità di usufruire di forme di finanziamento innovative che beneficeranno di un pricing agevolato grazie alle garanzie messe a disposizione dalla Commissione europea.

“L’avvio del programma Archipelagos rappresenta un ulteriore, fondamentale passo nella nostra missione di sostenere la crescita del tessuto imprenditoriale africano”, ha dichiarato Paolo Lombardo, direttore cooperazione internazionale per lo sviluppo di Cdp, durante l’evento digitale “Italy meets Africa” ospitato sulla Piattaforma Cdp Business matching. “Lo sviluppo del settore privato è fondamentale per favorire una crescita duratura e inclusiva in Africa. Cdp ha posto il continente africano al centro della propria strategia di cooperazione internazionale allo sviluppo e vuole essere parte attiva in questo processo, offrendo soluzioni innovative che combinano supporto finanziario e sostegno alla creazione e diffusione di competenze. Per farlo, collaboriamo con gli stakeholder locali, in uno spirito di arricchimento reciproco, per promuovere una crescita del settore privato africano a prova di futuro”.

