Cdp Venture Capital lancia Service Tech: assist alle Pmi del fintech

Prende il via il comparto Service Tech del Fondo Corporate Partners I di Cdp Venture Capital. Si tratta di un closing da 60 milioni di euro che ha già coinvolto Bnl Bnp Paribas e Gpi, ma a cui dovrebbero aggiungersi altre realtà provenienti da settori diversificati. Il comparto, uno dei quattro promossi dal fondo (gli altri sono Energy Tech, Industry Tech e Infra Tech), si focalizza su startup e Pmi innovative che si occupano di soluzioni per la digitalizzazione delle imprese, in particolare per quanto riguarda l’ambito Fintech e Insurtech.

Gli obiettivi del Fondo Corporate Partners I

Con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro allocati da Cdp Equity e dal Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo opera su quattro filiere strategiche, con la partecipazione operativa delle corporate dello specifico settore di competenza.

WHITEPAPER In 5 step ecco come migliorare i processi di CONTABILITA' Amministrazione/Finanza/Controllo Finanza/Assicurazioni

Nelle prime settimane di operatività, il Fondo Corporate Partners I aveva già siglato un primo closing da 57 milioni di euro, relativo all’Industry Tech, comparto orientato alla ricerca di soluzioni legate a nuove tecnologie nel settore industriale manifatturiero, per la produzione e l’automazione industriale nei campi della robotica, stampa 3d, Internet of Things, applicazioni di nuovi software e hardware per la gestione e il controllo dei processi o soluzioni per la sicurezza degli operatori tramite sensoristica Vr & Ar.

“Siamo felici di accogliere attori di rilievo come Bnl Bnp Paribas, e Gpi all’interno del nostro fondo, commenta Enrico Resmini, amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital sgr. “Investire nell’innovazione delle aziende oggi è fondamentale, serve ad anticipare i cambiamenti strutturali dell’industria in cui si opera e a rimanere competitivi. Lo abbiamo sperimentato negli ultimi anni soprattutto nei servizi finanziari e assicurativi, in cui l’esigenza di garantire al cliente flessibilità e sicurezza è emersa in modo sempre maggiore. La vicinanza ai modelli organizzativi agili delle startup, determinati anche dalla rapida adozione di nuove tecnologie, contamina l’approccio aziendale con un arricchimento a vantaggio di entrambi”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA