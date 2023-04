Cellnex, Marco Patuano sarà il nuovo Ceo dal 4 giugno

Sarà Marco Patuano il nuovo ceo di Cellnex, che il 4 giugno prenderà il posto di Tobias Martinez, alla guida della tower company fin dalla sua fondazione. Il nome dell’ex Ad di Tim sarà proposto dal Consiglio d’amministrazione all’assemblea generale degli azionisti in programma per il primo giugno 2023.

“Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione di Cellnex per la fiducia accordatami nel proporre la mia nomina a prossimo Ceo – afferma Patuano – Cellnex è una grande azienda con un futuro brillante e, se sarò nominato, mi impegnerò a portare avanti la strategia annunciata nel novembre 2022, che mostra un chiaro percorso verso la creazione di valore, la crescita organica e l’investment grade“.

La carriera di Marco Patuano

Marco Patuano ha sviluppato la sua carriera maturando una grande esperienza nel mondo delle telecomunicazioni, e ha approfondito la propria conoscenza del mondo delle torri in Europa da presidente – per due anni – della stessa Cellnex.

In Tim Patuano ha maturato 25 anni di esperienza, ricoprendo la carica di Ceo del gruppo dal 2011 al 2016, di Chief financial officer dal 2009 al 2010 e di Chief financial officer dal 2008 al 2009. Tra i suoi incarichi di amministratore, si legge in una nota di Cellnex – figurano quelli in Autogrill, Atlantia, Gsm Association, Utenti Pubblicità Associati e Wac Ltd.

Il benvenuto della presidente Bouverot

“A nome del Consiglio di Amministrazione, sono lieta di dare il benvenuto a Marco come nuovo CEO di Cellnex, a seguito di un processo di selezione completo e approfondito – afferma Anne Bouverot, presidente di Cellnex – Marco è un leader esperto e rispettato, con una profonda conoscenza delle dinamiche del settore delle telecomunicazioni e del mercato europeo delle torri”. “Vorrei anche cogliere l’occasione per ringraziare Tobias per la sua eccezionale leadership e per il ruolo decisivo che ha svolto nella costruzione del principale fornitore di infrastrutture di telecomunicazione in Europa – aggiunge – Marco e Tobias si sono impegnati a lavorare insieme nelle prossime settimane per garantire una transizione senza soluzione di continuità dopo l’Assemblea generale”.

Il Cda passerà da 11 a 13 membri

L’assemblea degli azionisti del primo giugno sarà inoltre chiamata a ratificare la proposta del Cda di allargare il board, che passerà da 11 a 13 membri con la nomina di Óscar Fanjul (attualmente vicepresidente di Ferrovial, direttore di Marsh & McLennan Companies ed ex vicepresidente di Omega Capital) e Dominique d’Hinnin (presidente del consiglio di amministrazione di Eutelsat Communications S.A. dal novembre 2017) come nuovi amministratori indipendenti.

“Con l’ingresso di questi due nuovi amministratori indipendenti nel Consiglio di amministrazione di Cellnex – spiega l’azienda in una nota – il numero di membri indipendenti sarà di nove – su un totale di 13 – e rappresenterà il 69% del totale, superando così la soglia stabilita dalle raccomandazioni del Codice di buona governance per le società quotate. Il Consiglio sarà inoltre composto da tre amministratori proprietari – uno in rappresentanza di TCI, uno in rappresentanza di Edizione e uno in rappresentanza di GIC, in quanto azionisti di riferimento – e da un amministratore esecutivo”.

L’Assemblea del primo giugno – conclude la nota di Cellnex – sarà chiamata anche a ratificare i nuovi amministratori nominati dall’ultima Assemblea generale degli azionisti tenutasi nell’aprile 2022: Ana García Fau, Jonathan Amouyal e María Teresa Ballester, e rinnovare Marieta del Rivero, amministratore indipendente e presidente del Comitato Nomine, Remunerazioni e Sostenibilità, nonché Christian Coco, amministratore proprietario in rappresentanza di Edizione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA